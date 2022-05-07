Bakanlık açıkladı! 27 TL, 29 TL, 30 TL ve 68 TL mazot desteği ödemesi müjdesi geldi

Yıllardır yapılan araştırmalar iklim krizinin tarımsal üretime direkt olarak etki ederek hem çiftçilere hem de ülke ekonomisine zarar vereceğine işaret ediyordu. Nitekim araştırmaların sonuçları bu yıl itibari ile hissedilmeye başlandı. İklim krizi sebebi ile tarımsal arazilerde gözlenen kuraklık durumu arazilerin verimliliklerini düşürürken, üretilen ürün sayısında azalmaların meydana gelmesine sebep oldu.