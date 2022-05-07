Bakanlık açıkladı! 27 TL, 29 TL, 30 TL ve 68 TL mazot desteği ödemesi müjdesi geldi
Ekonomi piyasalarının dalgalı hareketleri ve iklim krizinin etkisini giderek arttırması faktörleri çerçevesinde sekteye uğrayan tarımsal faaliyetler, ülke sınırları içerisinde yapılan üretimlerin azalmasına sebep oldu. Bu noktada devreye giren Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere birçok farklı alanda nakit desteği vereceğini bildirdi. İşte bakanlığın tarımsal faaliyetlerde bulunan çiftçilere destekleri
Yıllardır yapılan araştırmalar iklim krizinin tarımsal üretime direkt olarak etki ederek hem çiftçilere hem de ülke ekonomisine zarar vereceğine işaret ediyordu. Nitekim araştırmaların sonuçları bu yıl itibari ile hissedilmeye başlandı. İklim krizi sebebi ile tarımsal arazilerde gözlenen kuraklık durumu arazilerin verimliliklerini düşürürken, üretilen ürün sayısında azalmaların meydana gelmesine sebep oldu.
Bu durum ülke ekonomisine de olumsuz olarak yansırken, dışa bağımlılığı arttırmaya başladı. Bu noktada devreye giren Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçiler için bir destek paketi geliştirerek söz konusu paket dahilinde karşılıksız nakit ödemelerinin yapılacağını bildirdi. Bakanlık, destek paketinin ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı.
Bakanlıktan Gübre ve Mazot Desteği!
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geliştirilen çiftçi destek paketi kapsamında yapılacak olan mazot ve gübre desteklerinin tutarları belirlendi. Bakanlık, ilgili mazot ödemesi tutarlarını şu şekilde bildirdi:
- Zeytin: 17 TL
- Yaş çay: 18 TL
- Fındık: 18 TL
- Yem bitkileri: 19 TL
- Kuru soğan: 19 TL