Bakan Vedat Bilgin'den EYT emeklilerine MAAŞ müjdesi! SSK, Bağ-Kur emeklisine ZAMLI aylık + ikramiye bonusu! SGK NO 9-7-5-3-1-8-6-4-2-0 olanlar...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den son dakika flaş açıklama geldi. Milyonlarca EYT'li tarih bekliyordu ve belli oldu. O tarihte tüm ödemeler yapılmış olacak. EYT ile emekli olanlara müjde az evvel geldi. Bakan Bilgin son dakika açıklamasında, ''Mayıs ayında bütün müracaat edenlerin maaşları ödenmiş olacak" dedi. İşte EYT emeklilerin ödeme tarihleri 2023 ve Nisan, Mayıs detayı...
EYT maaşları ile ilgili son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'lilerin ilk maaşını ne zaman alacağını duyurdu. Peki EYT emeklileri ne zaman, hangi tarihte maaşlarını alacak? EYT yasasının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından e-Devlet üzerinden başvurular alınmaya başladı. 31 Mart tarihine kadar müracaat eden EYT'liler, ilk maaşlarını ne zaman alacaklarını merak ediyor. İşte Bakan Bilgin'in önemli açıklamaları...
EYT'LİLER İLK MAAŞINI NE ZAMAN ALACAK?
Son dakika... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kritik açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin'in açıklamalarından satır başları şöyle:
Bütün bunların kaynakları vardır. Türkiye'nin kaynak sorunu yok. Biz bunları planlayarak yürüyoruz. Bizim şu anda yaklaşık 1,5 milyon insan müracaat etti. Bu 1,5 milyon insanın maaşının bağlanması konusunda çalışma arkadaşlarımız olağanüstü çalışıyor. EYT maaş bağlanma işinde çalışan SGK personelinin fazla mesaini artırdık. Mart ayında EYT için başvuran herkes nisan ayında maaşlarını alacak. Hangi gün bağlanırsa o ay içerisinde alacak. Bir hak kaybı yok. İkincisi biz bu fazla mesaiyle çalışmayı hızlandırıyoruz.
Mayıs ayında bütün müracaat edenlerin maaşları ödenmiş olacak. Şunun altını çizmem lazım, olağanüstü bir çalışma. Ortalama bizim her ay maaş bağlanan emekli sayımız 35 bin civarında. Şu anda bağlanan işlemi tamamlanmış sayı 250 binden. Bağlandığı gün alacaklar maaşlarını. Devletimiz bu konunun kaynağını ayırmıştır. EYT'lilerimiz, emekliliği hak edenler maaşları, ikramiyeleri yatacaktır. Biz mayıs ayı içerisinde tamamının maaşlarını ödeyeceğiz.