Bakan Vedat Bilgin'den EYT emeklilerine MAAŞ müjdesi! SSK, Bağ-Kur emeklisine ZAMLI aylık + ikramiye bonusu! SGK NO 9-7-5-3-1-8-6-4-2-0 olanlar...

Bütün bunların kaynakları vardır. Türkiye'nin kaynak sorunu yok. Biz bunları planlayarak yürüyoruz. Bizim şu anda yaklaşık 1,5 milyon insan müracaat etti. Bu 1,5 milyon insanın maaşının bağlanması konusunda çalışma arkadaşlarımız olağanüstü çalışıyor. EYT maaş bağlanma işinde çalışan SGK personelinin fazla mesaini artırdık. Mart ayında EYT için başvuran herkes nisan ayında maaşlarını alacak. Hangi gün bağlanırsa o ay içerisinde alacak. Bir hak kaybı yok. İkincisi biz bu fazla mesaiyle çalışmayı hızlandırıyoruz.