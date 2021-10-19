Bakan son dakika duyurdu! 2.697 TL, 4.045 TL ve 5.394 TL ödeme 22 Ekim Cuma günü hesaba yatıyor!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, öğrencilere yapılacak eğitim ve öğretim yardımlarıyla alakalı mühim bir açıklama yaptı. Bakan Bilgin "Bu kapsamda, ilköğretim amacıyla 2.697 TL, ortaöğretim için 4.045 TL, yükseköğretim amacıyla 5.394 TL olmak üzere toplam 19.501 öğrencimize 73.6 milyon TL eğitim- öğretim yardımı yapacağız. Sevgili öğrencilerimize derslerinde başarılar dilerim. Allah zihin açıklığı versin" ifadelerini kullandı.