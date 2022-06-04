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Haberler Ekonomi Bakan son dakika açıkladı! Artık, o devlet yardımlarından da yararlanabileceksiniz! Online olarak başvurun 1.150 TL alın

Bakan son dakika açıkladı! Artık, o devlet yardımlarından da yararlanabileceksiniz! Online olarak başvurun 1.150 TL alın

Ülke sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahibi bireylere yönelik geliştirmiş olduğu sosyal yardım modelleri ve diğer hizmet başlıkları ile dikkat çeken kamu kurumlarından birisi olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni bir hizmete daha imza attıklarını duyurdu. Bakan Yanık tarafından yapılan duyuruya göre iki yardım modeli için hizmet kapsamının genişletildiği bildirildi.

takvim.com.tr
04.06.2022 10:17 - Son Güncelleme: 04.06.2022 10:17
Bakan son dakika açıkladı! Artık, o devlet yardımlarından da yararlanabileceksiniz! Online olarak başvurun 1.150 TL alın

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ülke sınırları içerisinde yaşayan ve evde bakıma ihtiyaç duyan binlerce engelli bireyi sevindirecek yeni projelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Bakan son dakika açıkladı! Artık, o devlet yardımlarından da yararlanabileceksiniz! Online olarak başvurun 1.150 TL alın

Bakan Derya Yanık'tan Elektrik Tüketim Desteği Müjdesi!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yeni aya girilmesi ile birlikte bakanlık hizmetlerinden olan elektrik faturası desteğine ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.

Bakan son dakika açıkladı! Artık, o devlet yardımlarından da yararlanabileceksiniz! Online olarak başvurun 1.150 TL alın

Bakan Yanık tarafından müjdelenen habere göre bakanlık tarafından geliştirilmiş olan 206 TL üst limitli elektrik faturası desteğine, ihtiyaç sahipleri ve kronik hastaların yanı sıra evde bakım gören engelli bireylerin de başvuru yapabilecekleri bilgisi kaydedildi.

Bakan son dakika açıkladı! Artık, o devlet yardımlarından da yararlanabileceksiniz! Online olarak başvurun 1.150 TL alın

Bakan Yanık, evde bakıma ihtiyaç duyan engelli bireylere, mevcut 150 kW'lık harcamaya denk gelen tutar kadarının ek olarak iletileceğini bildirdi.

Bakan son dakika açıkladı! Artık, o devlet yardımlarından da yararlanabileceksiniz! Online olarak başvurun 1.150 TL alın

Bakan Yanık İkinci Projeyi Açıkladı!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 1.150 TL üst limitli doğalgaz faturası desteğinden evde bakım gören engelli bireylerin de yararlanabilmeleri amacı ile çalışma başlattıklarını bildirdi.

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