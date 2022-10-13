Bakan Bilgin'den çok önemli EYT ve asgari ücret açıklaması! Milyonlarca kişi bekliyordu! "20 bin olacak diyeyim.."

"ÇALIŞANLAR VE EMEKLİLER MEMNUN OLACAKLAR"

Türkiye'de milyonları ilgilendiren EYT, asgari ücret zammı ve 3600 ek gösterge gelişmelerine ilişkin Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, önemli bilgiler verdi. Bakan Bilgin "Asgari ücretle ilgili düzenlememiz var. EYT'lilerle ilgili Aralık ayı içinde kapsamlı, bütün sorunları aşmaya yönelik düzenleme yapılacak. Aralık ayı başında yapılacak. Çok detaylı bir çalışma, her insanın özel durumu var. Primler araştırılıyor, özelliklere bakılıyor. Endişeleri giderecek şeffaf düzenleme yapılacak. Ücretlerin enflasyon karşısındaki kaybı kaldıracak, toplu pazarlık sistemiyle demokrasiye katkı yapacak bir çözüm yaklaşımını bu sene gerçekleştirirsek görevimizi yapmış sayacağız. Çalışanlar ve emekliler memnun olacaklar" dedi.