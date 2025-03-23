Bahara hazırlık BİM’de başladı! 26-28 Mart BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu yayımlandı

BİM'in 28 Mart Cuma günü satışa sunacağı aktüel ürünler listesi yayınlandı. Ev tipi elektrikli ürünlerden bahçe ekipmanlarına kadar birçok ürünün yer aldığı katalogda; Air Fryer, Cam Doğrayıcı, Philips Süpürge, SGS Basınçlı Yıkama Makinesi ve Benzinli Ağaç Kesme Motoru gibi dikkat çekici ürünler uygun fiyatlarla tüketiciyle buluşacak.