Bağkur ve 4C'liye 5.400 günle (15 yıl) erken emeklilik! 1999 - 2008 tarihleri milat! 50-51-55-61 yaşında emekli aylığınıza kavuşun! Resen, kısmi, yaş haddinden emeklilik formülleri

Sigorta başlangıç tarihi, ödenen primler gibi önemli etkenler emekliliğin kapılarının aralanmasına olanak sağlıyor. Uzun yıllar çalışma hayatında hizmet vermenin sonucunda yaşlılığında refah bir hayat yaşamak isteyen vatandaşlar Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) erken emeklilik için istediği şartları merak ederek araştırıyor. Bağkur ve memurlarda 15 yıl prim ödemesi yani 5.400 gün ile erken yaşlarında emekli olmak mümkün. İşte emekliliğe dair merak edilenler haberimizde!