2000 öncesi Bağkur tescil kaydı olmayanlara yasa çıkacak mı? EYT'de Bağkur primleri düştü mü? Bağkur tescil affı çıktı mı 2023?
Bağkur tescil affı hakkında aramalar hız kazandı. Bağkur prim şartları için yeni reform masaya yatırıldı. Böylelikle Bağkur'luların prim gün sayısının SSK'lılarla eşitlenerek 9000'den 7200'e indirilmesi gündeme geldi. Bu gelişmelerin ardından gözler, bağkur tescil affına çevrildi. Peki, Bağkur tescil affı çıktı mı 2023? 2000 öncesi Bağkur tescil kaydı olmayanlara yasa çıkacak mı? EYT'de Bağkur primleri düştü mü? İşte detaylar...
03.04.2023 14:09 - Son Güncelleme: 03.04.2023 14:09
Bağkur'lularla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya başlandı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in ifadelerine göre, küçük esnafı daha az primle emekli edecek bir model üzerinde çalışılıyor. Reform paketiyle esnafın, emeklilik için gerekli prim gün sayısının SSK'lılarla eşitlenmesi öngörülüyor. Bu gelişmelerin arkasından gözler bağkur tescili olmayanlara çevrildi. Peki, Bağkur tescil affı çıktı mı 2023? 2000 öncesi Bağkur tescil kaydı olmayanlara yasa çıkacak mı? EYT'de Bağkur primleri düştü mü? İşte merak edilenler...