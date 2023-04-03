2000 öncesi Bağkur tescil kaydı olmayanlara yasa çıkacak mı? EYT'de Bağkur primleri düştü mü? Bağkur tescil affı çıktı mı 2023?

Bağkur'lularla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya başlandı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in ifadelerine göre, küçük esnafı daha az primle emekli edecek bir model üzerinde çalışılıyor. Reform paketiyle esnafın, emeklilik için gerekli prim gün sayısının SSK'lılarla eşitlenmesi öngörülüyor. Bu gelişmelerin arkasından gözler bağkur tescili olmayanlara çevrildi. Peki, Bağkur tescil affı çıktı mı 2023? 2000 öncesi Bağkur tescil kaydı olmayanlara yasa çıkacak mı? EYT'de Bağkur primleri düştü mü? İşte merak edilenler...