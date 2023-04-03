RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi 2000 öncesi Bağkur tescil kaydı olmayanlara yasa çıkacak mı? EYT'de Bağkur primleri düştü mü? Bağkur tescil affı çıktı mı 2023?

2000 öncesi Bağkur tescil kaydı olmayanlara yasa çıkacak mı? EYT'de Bağkur primleri düştü mü? Bağkur tescil affı çıktı mı 2023?

Bağkur tescil affı hakkında aramalar hız kazandı. Bağkur prim şartları için yeni reform masaya yatırıldı. Böylelikle Bağkur'luların prim gün sayısının SSK'lılarla eşitlenerek 9000'den 7200'e indirilmesi gündeme geldi. Bu gelişmelerin ardından gözler, bağkur tescil affına çevrildi. Peki, Bağkur tescil affı çıktı mı 2023? 2000 öncesi Bağkur tescil kaydı olmayanlara yasa çıkacak mı? EYT'de Bağkur primleri düştü mü? İşte detaylar...

takvim.com.tr
03.04.2023 14:09 - Son Güncelleme: 03.04.2023 14:09
Bağkur tescil affı çıktı mı 2023? 2000 öncesi Bağkur tescil kaydı olmayanlara yasa çıkacak mı? EYT’de Bağkur primleri düştü mü?

Bağkur'lularla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya başlandı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in ifadelerine göre, küçük esnafı daha az primle emekli edecek bir model üzerinde çalışılıyor. Reform paketiyle esnafın, emeklilik için gerekli prim gün sayısının SSK'lılarla eşitlenmesi öngörülüyor. Bu gelişmelerin arkasından gözler bağkur tescili olmayanlara çevrildi. Peki, Bağkur tescil affı çıktı mı 2023? 2000 öncesi Bağkur tescil kaydı olmayanlara yasa çıkacak mı? EYT'de Bağkur primleri düştü mü? İşte merak edilenler...

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Bağkur tescil affı çıktı mı 2023? 2000 öncesi Bağkur tescil kaydı olmayanlara yasa çıkacak mı? EYT’de Bağkur primleri düştü mü?

EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte prim ve sigorta yılı şartını sağlayan 2.5 milyondan fazla vatandaş emeklilik hayaline kavuşurken, gözler Bağ-Kur'lu vatandaşlara çevrildi.

Bağkur tescil affı çıktı mı 2023? 2000 öncesi Bağkur tescil kaydı olmayanlara yasa çıkacak mı? EYT’de Bağkur primleri düştü mü?

Bağ-Kur silinen günleri geri alma konusunda araştırma yapanlar, vergi affından yararlanmak istiyor. Bu kapsamda torba yasada Bağ-Kur tescil affı yer alıyor mu sorusu gündemde yer alıyor.

Bağkur tescil affı çıktı mı 2023? 2000 öncesi Bağkur tescil kaydı olmayanlara yasa çıkacak mı? EYT’de Bağkur primleri düştü mü?

Son olarak 2015'te çıkarılan torba kanun ile Bağ-Kur prim borcu 12 ay ve daha fazla olanların bu borçları silinmiş ve hizmetleri dondurulmuştu.

Bağkur tescil affı çıktı mı 2023? 2000 öncesi Bağkur tescil kaydı olmayanlara yasa çıkacak mı? EYT’de Bağkur primleri düştü mü?

BAĞ-KUR prim borcu silinen ancak silinen prim günlerini özellikle de emekli olmak için ihya etmek isteyen BAĞ-KUR'lular vergi affının detaylarını merak ediyor.

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