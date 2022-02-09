Bağkur, SGK SSK emeklisine 12 bin 760 TL ödenecek! 2008 tarihi kritik: 3 maaş mislinde destek verilecek! SGK'ya başvuran alıyor...

Bilindiği gibi emeklilik için yıl, yaş ve prim şartlarını tamamlamak gerekiyor. 3 şartı da sağlayanlar SGK'ya başvurup emekli maaşına kavuşabiliyor. Emeklilik işlemleri için tek bir dilekçe yetiyor. İsteyenler e-Devlet'ten de başvuru yapabiliyor. Ortalama 1 hafta-10 gün içerisinde aylıklar bağlanıyor. Aylık bağlama işleminin uzun sürmesi halinde ise avans sistemi yardıma yetişiyor. Peki, kim ne kadar avans alacak? İşte konu hakkında detaylar...