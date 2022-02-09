Bağkur, SGK SSK emeklisine 12 bin 760 TL ödenecek! 2008 tarihi kritik: 3 maaş mislinde destek verilecek! SGK'ya başvuran alıyor...
Her birey bir gün emekli olmayı hayal ediyor. Bilindiği üzere emeklilik için 3 şart bulunuyor. Yıl, yaş ve prim koşullarını yerine getirenler emeklilik hakkına kavuşuyor. 2 şartı sağlayıp primi eksik olanlar için avans imkanı sunuluyor. Avans alıp primini ödeyen kişiler 1 hafta - 10 gün içerisinde emekli maaşına kavuşuyor. Bunun için SGK'ya dilekçe ile başvurmak mümkün. 12 bin 760 liraya varan oranlarla avans veriliyor. Peki, kim ne kadar avans alacak? İşte konu hakkında detaylar...
09.02.2022 14:46
- Son Güncelleme: 09.02.2022 14:49
Bilindiği gibi emeklilik için yıl, yaş ve prim şartlarını tamamlamak gerekiyor. 3 şartı da sağlayanlar SGK'ya başvurup emekli maaşına kavuşabiliyor. Emeklilik işlemleri için tek bir dilekçe yetiyor. İsteyenler e-Devlet'ten de başvuru yapabiliyor. Ortalama 1 hafta-10 gün içerisinde aylıklar bağlanıyor. Aylık bağlama işleminin uzun sürmesi halinde ise avans sistemi yardıma yetişiyor. Peki, kim ne kadar avans alacak? İşte konu hakkında detaylar...