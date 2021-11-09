Bağkur, SGK, 4A-4B-4C’liyseniz anında başvurun… Hemen emeklilik yöntemi resmen açıklandı! Tek yapmanız gereken...

Teker teker açıklama yapıldı. SGK'ya başvuran kazançlı çıkıyor. Emekli olma vakti pek çok vatandaş bağlamında merak hususu. İş hayatı içerisinde olan milyonlarca çalışan vatandaş emeklilik tarihlerini merak ediyor ve erken emeklilik hususu ile alakalı yeni yollar arıyor. Bu konuda SGK iş başlama tarihinden önce askerliğe giden vatandaşlara askerlik borçlanması sağlıyor. Bu sayede vatandaşlar daha erken emeklilik fırsatını yakalayacak…