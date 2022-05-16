Bağkur, memur emeklisi 2022 Temmuz zamlı maaş tablosu! 🔎SGK 4A, 4B, 4C enflasyon farkı, Temmuz zammı, ek zam hesaplaması...
Milyonlarca memur vatandaşa Ocak ve Temmuz aylarında yılda iki kez olmak üzere zam yapılıyor ve zamlı maaşlar merak ediliyor. Bağkur, memur emeklisi 2022 Temmuz zamlı maaş tablosu hesaplama işleminin nasıl yapıldığı, tahmini rakamların neler olduğunu öğrenmek isteyenler araştırmalarını hızlandırdı. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için 4 aylık zam oranı şimdiden yüzde 31,71 olarak memur zammı için yüzde 31,21 kesinleşti. SGK 4A, 4B, 4C enflasyon farkı, Temmuz zammı, ek zam hesaplaması haberimizin içeriğinde yer alıyor.
16.05.2022 13:21 - Son Güncelleme: 16.05.2022 13:21
Yılda iki kez emekli ve memur zammı yapılıyor ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 4 enflasyon verileri miktarı yakından etkiliyor. Gözler 2022 yılı Temmuz zammına çevrildi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı Vedat Bilgin Temmuz zammına ek olarak sosyal refah düzenlemesi üzerinde çalıştıkları müjdesini verdi. Bağkur, memur emeklisi 2022 Temmuz zamlı maaş tablosu! SGK 4A, 4B, 4C enflasyon farkı, Temmuz zammı, ek zam hesaplaması, tahminler haberimizde yer alıyor.