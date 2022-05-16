Bağkur, memur emeklisi 2022 Temmuz zamlı maaş tablosu! 🔎SGK 4A, 4B, 4C enflasyon farkı, Temmuz zammı, ek zam hesaplaması...

İŞTE MERAK EDİLEN HESAPLAMALAR...

4 aylık enflasyon oranına göre kesinleşen emekli ve memur zammı hesabı

2. 6 aylık beklenen rakamlara göre Temmuz zammı ile birlikte emekli ve memur maaşı hesabı

3. Enflasyon farkı ve ek zam hesabı

4. En düşük emekli ve memur maaşı hesabı