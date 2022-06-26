Bağ- Kur ve GSS prim borcu olanlara ücretsiz! Devletten çalışan, çalışmayan ve emekli herkese müjde! Tek şart gelir testi! Ayda 150,12 lira primle...

Çalışmayanlar ya da birisinin bakmakla yükümlü olduğu kişi olmayanlar ayda 150,12 lira primle ailece GSS kapsamına girebiliyor. Ayda 150,12 lira GSS primi ödeyemeyenlerden de para alınmıyor ve primleri devlet tarafından karşılanıyor. Tek şart o da gelir testi! Kaymakamlıklardan gelir testi yaptırarak bu olanaklardan faydalanmak mümkün. Yanı sıra 18 yaş altı bütün genç ve çocuklar da GSS kapsamında! Gençlerde ise durum farklı! Gençlerin ise mezun olduktan sonra 2 yıl boyunca sağlık primlerini devlet karşılıyor.