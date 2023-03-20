Bağ-Kur SSK'lılar bu listeye mutlaka göz atsın! 3 şarta uyan 45 mesleğe erken emeklilik müjdesi! 98-99-00'dan sonra sigortalı olan herkes...
Erken emeklilik sistemi normal emeklilik yaşından önce çalışanların emekli olmalarını sağlayan bir avantaj oluyor. Bazı ülkelerde belirli meslek grupları için erken emeklilik imkanı sunuluyor. Türkiye'de bazı şartlara uyanlar çok erken tarihte emekli maaşına kavuşuyor. Son olarak geçtiğimiz yıllarda hayata geçirilen yeni düzenlemelere göre 18 meslekte erken emeklilik hakkı varken bu sayı 45'e yükseltildi. Bu mesleklerde görevini sürdüren kişiler belirtilen tarihten daha önce maaşlarını almaya başlıyor.
20.03.2023 11:33 - Son Güncelleme: 20.03.2023 11:33
Bağ-Kur SSK'lılar bu listeyi mutlaka kontrol etsin. 3 şarta uyan 45 mesleğe erken emeklilik müjdesi! 98-99-00'dan sonra sigortalı olan herkes faydalanabiliyor. Prim, yaş ve sigorta başlangıç tarihi şartlarını yerine getiren milyonlarca kişi ülkemizde emekli olma hakkı kazandı. Öte yandan bazı mesleklere özel erken emeklilik hakkı da bulunuyor. Bu meslekleri merak edenler için haberimizin devamında paylaşıyoruz.
Ağır ve yıpratıcı işlerde çalışanlar fiili hizmet süresi zammı ya da bir başka adıyla yıpranma hakkı ile erken emekli olabiliyor. 45 mesleğe erken emeklilik imkanı tanınıyor.