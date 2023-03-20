Bağ-Kur SSK’lılar bu listeye mutlaka göz atsın! 3 şarta uyan 45 mesleğe erken emeklilik müjdesi! 98-99-00’dan sonra sigortalı olan herkes...

Bağ-Kur SSK'lılar bu listeyi mutlaka kontrol etsin. 3 şarta uyan 45 mesleğe erken emeklilik müjdesi! 98-99-00'dan sonra sigortalı olan herkes faydalanabiliyor. Prim, yaş ve sigorta başlangıç tarihi şartlarını yerine getiren milyonlarca kişi ülkemizde emekli olma hakkı kazandı. Öte yandan bazı mesleklere özel erken emeklilik hakkı da bulunuyor. Bu meslekleri merak edenler için haberimizin devamında paylaşıyoruz.