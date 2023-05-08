Bağ-Kur SSK emeklisine yazı getirecek zam müjdesi! 7.500 TL üstü maaş alan herkes yaşadı! Ek zam, refah payı+enflasyon farkı geliyor! 2000 sonrası maaş alan herkes...
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranları her yıl ocak ve temmuz ayında açıklanıyor. Bu kapsamda geri sayım devam ederken zam yolunda veriler tek tek belli oluyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin ardından zamlı maaşlar noktası virgülüne hesaplanıyor. Şimdi milyonlarca emekli son veriler ışığında maaşlarına yapılacak zam oranını araştırıyor ve refah payının eklenip eklenmeyeceğini merak beklemeye başladı. Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte maaş yolunda bir zam verisi daha belli oldu. Bu doğrultuda yeni hesaplamalar öne çıktı.
08.05.2023 09:27 - Son Güncelleme: 08.05.2023 09:27
Bağ-Kur SSK emeklisine yazı getirecek zam müjdesi! 7.500 TL üstü maaş herkes yaşadı. Ek zam, refah payı+enflasyon farkı geliyor. 2000 sonrası maaş alan herkesi kapsıyor. TÜİK tarafından açıklanacak son 2 enflasyon verisi, emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranını belirleyecek. Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı ve bu veri emekli maaşlarına yapılacak zam oranını belirleyecek.
Bu verilerin açıklanmasıyla zam oranı ortaya çıkacak. Emekliler, 3 Temmuz'da maaşların ne kadar artacağını öğrenecek.