Bağ-Kur SSK emeklisine yazı getirecek zam müjdesi! 7.500 TL üstü maaş alan herkes yaşadı! Ek zam, refah payı+enflasyon farkı geliyor! 2000 sonrası maaş alan herkes...

Bağ-Kur SSK emeklisine yazı getirecek zam müjdesi! 7.500 TL üstü maaş herkes yaşadı. Ek zam, refah payı+enflasyon farkı geliyor. 2000 sonrası maaş alan herkesi kapsıyor. TÜİK tarafından açıklanacak son 2 enflasyon verisi, emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranını belirleyecek. Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı ve bu veri emekli maaşlarına yapılacak zam oranını belirleyecek.