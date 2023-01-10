Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Az önce formül açıklandı! Çalışmadan nasıl SSK-SGK ve Bağkur'lu emekli olunur? Emekli olmak isteyenler bunu yapın yeter

Az önce formül açıklandı! Çalışmadan nasıl SSK-SGK ve Bağkur'lu emekli olunur? Emekli olmak isteyenler bunu yapın yeter

Emekli olmak milyonlarca çalışanın en büyük hayali olmaktadır. Bu anlamda çalışmayan vatandaşlarda eğer isterlerse emekli olabilirler. İsteyen kişiler dışarıdan prim ödeyerek emekli olabiliyorlar. Fakat bunun bazı şartları var ve haberimizde verdik.

takvim.com.tr
10.01.2023 14:42 - Son Güncelleme: 10.01.2023 14:44
Az önce formül açıklandı! Çalışmadan nasıl SSK-SGK ve Bağkur’lu emekli olunur? Emekli olmak isteyenler bunu yapın yeter

Sigorta girişi tespit edilen ancak hastalık gibi birtakım zaruri sebeplerden ötürü işinden çıkmış ve iş yaşamına geri dönememiş kimseler de prim ödemesi yaparak emekli olma hakkına kavuşabiliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Az önce formül açıklandı! Çalışmadan nasıl SSK-SGK ve Bağkur’lu emekli olunur? Emekli olmak isteyenler bunu yapın yeter

Eğer bir dönem için çalıştıysanız ve emeklilik yaşınız geldiyse kesinlikle bir SGK genel müdürlüğüne gidip bu husus ile ilgili yardım istemeyi unutmamalısınız.

Az önce formül açıklandı! Çalışmadan nasıl SSK-SGK ve Bağkur’lu emekli olunur? Emekli olmak isteyenler bunu yapın yeter

Çalışmadan Emekli Olma Formülü

Çalışmayan kimselerin emekli olmak bağlamında kullandığı en çok tanınan teknik dışardan prim ödemektir.

Az önce formül açıklandı! Çalışmadan nasıl SSK-SGK ve Bağkur’lu emekli olunur? Emekli olmak isteyenler bunu yapın yeter

İsteğe bağlı sigortalılık denilen bu teknikte kişi kendi primini aylık olarak yatırarak emekli oluyor. Tabi ki burada Bağ-Kur 'lu emeklilik koşulları geçerli oluyor.

Az önce formül açıklandı! Çalışmadan nasıl SSK-SGK ve Bağkur’lu emekli olunur? Emekli olmak isteyenler bunu yapın yeter

Bu amaçla isteğe bağlı prim yatıran kimsenin SGK'lı birine göre daha çok prim günü olması lazımdır. Ancak böylece kişilerin yaşlılıkları garanti altına alınmış oluyor.

SON DAKİKA