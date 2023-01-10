Az önce formül açıklandı! Çalışmadan nasıl SSK-SGK ve Bağkur'lu emekli olunur? Emekli olmak isteyenler bunu yapın yeter
Emekli olmak milyonlarca çalışanın en büyük hayali olmaktadır. Bu anlamda çalışmayan vatandaşlarda eğer isterlerse emekli olabilirler. İsteyen kişiler dışarıdan prim ödeyerek emekli olabiliyorlar. Fakat bunun bazı şartları var ve haberimizde verdik.
10.01.2023 14:42 - Son Güncelleme: 10.01.2023 14:44
Eğer bir dönem için çalıştıysanız ve emeklilik yaşınız geldiyse kesinlikle bir SGK genel müdürlüğüne gidip bu husus ile ilgili yardım istemeyi unutmamalısınız.
İsteğe bağlı sigortalılık denilen bu teknikte kişi kendi primini aylık olarak yatırarak emekli oluyor. Tabi ki burada Bağ-Kur 'lu emeklilik koşulları geçerli oluyor.
Bu amaçla isteğe bağlı prim yatıran kimsenin SGK'lı birine göre daha çok prim günü olması lazımdır. Ancak böylece kişilerin yaşlılıkları garanti altına alınmış oluyor.