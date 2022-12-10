Az önce duyuruldu! Hesaplara 3340 TL yatacak: e-Devlet’ten kontrol edin! İl il ödeniyor! ATM'den çekiliyor!
Evde bakıma gereksinimi olan yaşlı ya da engelli vatandaşlara yönelik olarak ödenen evde bakım paralarının yatıp yatmadığı merak ediliyor. Aralık ayı evde bakım parası il il sorgulanıyor. Engelli ve hasta yakınlarına bakan bakıcıların, alacakları bakım parasının ne vakit yatırılacağı merak edilenler arasında. 2022 Aralık evde bakım maaşları bağlamında ödeme tarihleri 10 Aralık ile 30 Aralık arası hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak. Peki, evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
Yüz binlerce vatandaşa ödenen evde bakım maaşının ne vakit hesaplarda olacağı kişilerin merak ettiği konulardan oldu. Vatandaşlar ödeme tarihlerine odaklandı. Ödemeler ile ilgili resmi açıklama bekleniyor. Devlet her ay evinde engelli, yardım etmeye muhtaç yaşlı ve hasta bakan vatandaşlara ödeme yapıyor. Hesaplara 3340 TL yatıyor. Evde bakım parasının yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yapın, sonrasında da arama kısmına "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayınız. E-Devlet üzerinden e-Devlet şifrenizle giriş yaparak evde bakım aylığınızın ödenip ödenmediğini kolaylıkla, ATM'ye gitmeden kontrol edebilirsiniz.
EVDE BAKIM PARASINA BAŞVURMA
Evde bakım parasına müracaat amacıyla ilk olarak uygulanabilecek adım engelli kişinin sağlık kurul raporu alındıktan sonra başvurusunu yapmak amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının il ya da ilçeler de tespit edilen merkezlere gitmek gerekir. Bu merkezler bağlı olunan, ikamet edilen il ya da ilçenin olmalıdır.
Merkeze gider iken müracaat amacıyla lüzumlu belgelerin de götürülmesi şarttır. Evde bakım parası müracaatı amacıyla lüzumlu belgeleri şu şekilde sıralayabiliriz:
Başvuru amacıyla dilekçe
Engelli fert amacıyla lüzumlu olan sıhhat kurul raporu
Engelli kişinin ve engelli fert amacıyla bakım hizmeti verecek kişinin kimlikleri ve kimliklerinin fotokopileri
İkamet adresi ve hane halkı adedinin belgesi