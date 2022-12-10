Az önce duyuruldu! Hesaplara 3340 TL yatacak: e-Devlet’ten kontrol edin! İl il ödeniyor! ATM’den çekiliyor!

Yüz binlerce vatandaşa ödenen evde bakım maaşının ne vakit hesaplarda olacağı kişilerin merak ettiği konulardan oldu. Vatandaşlar ödeme tarihlerine odaklandı. Ödemeler ile ilgili resmi açıklama bekleniyor. Devlet her ay evinde engelli, yardım etmeye muhtaç yaşlı ve hasta bakan vatandaşlara ödeme yapıyor. Hesaplara 3340 TL yatıyor. Evde bakım parasının yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yapın, sonrasında da arama kısmına "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayınız. E-Devlet üzerinden e-Devlet şifrenizle giriş yaparak evde bakım aylığınızın ödenip ödenmediğini kolaylıkla, ATM'ye gitmeden kontrol edebilirsiniz.