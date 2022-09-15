Az önce belli oldu! Erken emeklilik bekleyenler için açıklama geldi! Flaş karar verildi, o kişiler için erken emekliliğin önü açıldı!

Görev tarifi dahilinde şahsi sağlığı tehdit altında olabilecek olan meslek grupları içinde sigortalı olarak istihdam edilmiş olan bireylerin senelik sigortalı olma sürelerine, ekleme yapılır. Hangi meslek grubunun, ne kadar erken emekli olabileceği ise SGK doğrultusundan belirlenir.