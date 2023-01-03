En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? 2023 öncesi son memur emekli maaş zam hesaplaması!
Yeni yıla müjdeyle giren Türkiye memur ve emekli maaş zam yüzdeleri de hesaplanarak yeni maaşların hesaplanmasını beklemektedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz ay asgari ücret zammını açıkladı. Bunun üzerine memur ve emeklilere yapılacak olan zamlar merak konusu oldu. Milyonlarca emekli ve memur maaşlarına yapılacak olan zam için yapılacak olan açıklamaya odaklandı.
03.01.2023 09:30 - Son Güncelleme: 03.01.2023 09:31
Son yılda meydana gelen asgari ücret zamları sonrasında memur ve emekliler de kendi maaşlarına gelecek zamları araştırmakta ve bunların da yüzdelerini belirleyerek gelecek zamlar hesaplanmaktadır. Memur ve emekliler bağlamında yapılacak maaş zamlarında birtakım mümkün senaryoları sizler için hazırladık Buna göre memurlar amacıyla yüzde 20, 30 ya da %40 zam yapılması beklenmektedir.