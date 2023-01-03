En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? 2023 öncesi son memur emekli maaş zam hesaplaması!

Son yılda meydana gelen asgari ücret zamları sonrasında memur ve emekliler de kendi maaşlarına gelecek zamları araştırmakta ve bunların da yüzdelerini belirleyerek gelecek zamlar hesaplanmaktadır. Memur ve emekliler bağlamında yapılacak maaş zamlarında birtakım mümkün senaryoları sizler için hazırladık Buna göre memurlar amacıyla yüzde 20, 30 ya da %40 zam yapılması beklenmektedir.