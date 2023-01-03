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En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? 2023 öncesi son memur emekli maaş zam hesaplaması!

Yeni yıla müjdeyle giren Türkiye memur ve emekli maaş zam yüzdeleri de hesaplanarak yeni maaşların hesaplanmasını beklemektedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz ay asgari ücret zammını açıkladı. Bunun üzerine memur ve emeklilere yapılacak olan zamlar merak konusu oldu. Milyonlarca emekli ve memur maaşlarına yapılacak olan zam için yapılacak olan açıklamaya odaklandı.

takvim.com.tr
03.01.2023 09:30 - Son Güncelleme: 03.01.2023 09:31
AZ ÖNCE BELLİ OLDU! Emekliler ve memurlara enflasyon farkı, refah payı! 2023’te emekli maaşı zammı kaç TL? SGK-SSK ve Bağkur’luların 2023 yılı maaşı kuruşu kuruşuna belli oldu!

Son yılda meydana gelen asgari ücret zamları sonrasında memur ve emekliler de kendi maaşlarına gelecek zamları araştırmakta ve bunların da yüzdelerini belirleyerek gelecek zamlar hesaplanmaktadır. Memur ve emekliler bağlamında yapılacak maaş zamlarında birtakım mümkün senaryoları sizler için hazırladık Buna göre memurlar amacıyla yüzde 20, 30 ya da %40 zam yapılması beklenmektedir.

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AZ ÖNCE BELLİ OLDU! Emekliler ve memurlara enflasyon farkı, refah payı! 2023’te emekli maaşı zammı kaç TL? SGK-SSK ve Bağkur’luların 2023 yılı maaşı kuruşu kuruşuna belli oldu!

Bu doğrultuda memur maaşlarına gelecek zam yüzdelerinin asgari ücretle yakın olması da öngörülmektedir. Bu konuda tablolar hazırlanmış ve belirli yüzdelere göre maaşlara gelecek zamlar belirlenmiştir.

AZ ÖNCE BELLİ OLDU! Emekliler ve memurlara enflasyon farkı, refah payı! 2023’te emekli maaşı zammı kaç TL? SGK-SSK ve Bağkur’luların 2023 yılı maaşı kuruşu kuruşuna belli oldu!

Ayrıca bu konuda yapılan araştırmalar doğrultusunda emekli maaş fiyatları da belirlenmekte olup emeklilerin de merakının giderilmesi amaçlanmaktadır.

AZ ÖNCE BELLİ OLDU! Emekliler ve memurlara enflasyon farkı, refah payı! 2023’te emekli maaşı zammı kaç TL? SGK-SSK ve Bağkur’luların 2023 yılı maaşı kuruşu kuruşuna belli oldu!

Bu amaçla belirlenen yüzdeleri eski maaşlara oranlayarak yeni ve zamlı memur ve emekli maaş fiyatları bulunmaktadır.

AZ ÖNCE BELLİ OLDU! Emekliler ve memurlara enflasyon farkı, refah payı! 2023’te emekli maaşı zammı kaç TL? SGK-SSK ve Bağkur’luların 2023 yılı maaşı kuruşu kuruşuna belli oldu!

Bu kapsamda devlet tarafından da belirlenen bu fiyatlar özellikle önemsenmiş ve daha sonra da 2023 yılının belli aylarında yapılacak zamlar tartışılmıştır.

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