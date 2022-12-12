Az önce belli oldu! 2.088,61 TL para dağıtılıyor! Sadece başvuru yapmak yetiyor!

Muhtaç aylığı isteğinde bulunan vatandaşlar müracaat formunu doldurup imzaladıktan sonra engelli ise özrünü bildiren sağlık kurulu raporunu ekleyip, ikamet ettiği ilin bağlı bulunduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne şahsen ya da posta yolu ile göndererek müracaat yapılabilirler. 2022 senesinde muhtaç engelliler ile yetim çocukların her birine aylık olarak 2.088,61 TL ödenmektedir.