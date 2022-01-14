Az önce belli oldu! 15-16 Ocak 2022 hafta sonu emekli maaşı yatar mı? SGK resmen duyurdu! Tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 olanlar...

Yeni düzenleme ile yaşanan bu sorunun önüne geçildi. 2022 yılından itibaren hafta sonuna veya diğer tatil günlerine denk gelmesi halinde de emekli vatandaşlar ödemelerini rahatlıkla gününde alabilecekler. Milyonlarca emekli ise yapılan yeni düzenlemeden bir hayli memnun.

