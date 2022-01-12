Az önce başvuru ekranı aktif edildi! Faizsiz kredi müjdeleri ardı ardına geldi! 1.000 TL ve 50.000 TL alabilirsiniz! Beyaz eşya, mobilya...
Türkiye'nin önde gelen katılım bankaları faizsiz bankacılık hizmetleri ile vatandaşların birçok ihtiyacına nakit çözümleri sağlıyor. Düşük kar oranları ve avantajlı geri ödeme seçenekleri ile katılım bankacılığı hassasiyetlerine sahip kişiler için uygun finansmanları sağlayan bankalar, esnek ödeme seçenekleri ile birçok kişinin nakit sıkıntısı çözecek ihtiyaç kredisi destekleri sunuyor. Üstelik katılım bankacılığı esaslarına uygun olarak verilen kredilerde faiz yükü olmadan kredi tahsis edilebiliyor. İşte katılım bankalarından faizsiz ihtiyaç finansmanları
Vakıf Katılım Faizsiz İhtiyaç Kredisi
Vakıf Katılım İhtiyaç Finansmanı kapsamında beyaz eşyadan mobilyaya, televizyondan bilgisayara kasa sayısız ihtiyaçları için vatandaşlara 36 aya varan vade seçenekleri ile faizsiz kredi sağlanmaktadır.
Düşük kar oranları ve masraflar ile sunulan ihtiyaç finansmanı, kamu katılım bankası olarak faaliyetlerine devam eden Vakıf Katılım Bankası tarafından tüm vatandaşlara sunulmaktadır. 36 ay vade seçenekleri ve %1,75 kar oranları ile sağlanan ihtiyaç finansmanı birçok kategoride kullanılabilmektedir.
Beyaz eşya, elektronik, mobilya ve diğer ihtiyaçlar için uygun faizsiz finansman arayanlara özel Vakıf Katılım Bankası, en özel geri ödeme planları ile vatandaşların finansman ihtiyaçlarını çözmeye devam ediyor.
2022 itibariyle birçok ürüne gelen zamlar sonucu nakit desteği arayanlar, bankaların yüksek oranlara sahip ihtiyaç kredileri yerine faizsiz katılım bankası kredilerini tercih etmeye başladı. Daha avantajlı oranlar ile bu kredileri tercih edenlere özel oranlar sunulmaya devam ediyor.
Türkiye Finans İhtiyaç Finansmanı
Türkiye'nin önde gelen katılım bankalarından Türkiye Finans, %1,96'dan başlayan avantajlı kar oranları ile vatandaşların ihtiyaçlarına özel faizsiz kredi sağlamaya devam ediyor. Ayrıca krediden yararlanan kişiler için temel bankacılık işlemleri de ücretsiz olarak sunuluyor.