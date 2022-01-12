Az önce başvuru ekranı aktif edildi! Faizsiz kredi müjdeleri ardı ardına geldi! 1.000 TL ve 50.000 TL alabilirsiniz! Beyaz eşya, mobilya...

Düşük kar oranları ve masraflar ile sunulan ihtiyaç finansmanı, kamu katılım bankası olarak faaliyetlerine devam eden Vakıf Katılım Bankası tarafından tüm vatandaşlara sunulmaktadır. 36 ay vade seçenekleri ve %1,75 kar oranları ile sağlanan ihtiyaç finansmanı birçok kategoride kullanılabilmektedir.

