Az önce açıklandı! Nakde sıkışan maaşlı vatandaşlar için 100 bin TL tek tık karşılığında hesaplara yatmaya başladı!

Halk Bankası'ndan Özel Sektör Çalışanlarına Kredi Hizmeti!

Türkiye'nin önde gelen kamu bankalarından olan ve oldukça köklü bir tarihe sahip olan Halk Bankası, yeni dönemde artan nakit ihtiyaçlarına destek olmak amacı ile bir ihtiyaç kredisi kampanyası daha geliştirdiğini duyurdu.