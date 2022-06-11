Az önce açıklandı! Nakde sıkışan maaşlı vatandaşlar için 100 bin TL tek tık karşılığında hesaplara yatmaya başladı!
Ülkemizin önde gelen köklü kamu bankalarından birisi olan Halk Bankası, özellikle son iki haftadır yukarı yönlü hareketleri hız kazanmış olan ekonomi piyasalarının yaratmış olduğu pahalı hayat şartlarına karşın nakit desteğine ihtiyaç duyan maaşlı çalışanlara seslendi. Söz konusu duyurusunda hem kamu çalışanlarının hem de özel sektör çalışanlarının aynı avantajlardan yararlanabilecekleri bir ihtiyaç kredisi kampanyası geliştirdiğini bildiren banka, ayrıntıları paylaştı.
11.06.2022 10:21 - Son Güncelleme: 11.06.2022 10:21
Halk Bankası'ndan Özel Sektör Çalışanlarına Kredi Hizmeti!
Türkiye'nin önde gelen kamu bankalarından olan ve oldukça köklü bir tarihe sahip olan Halk Bankası, yeni dönemde artan nakit ihtiyaçlarına destek olmak amacı ile bir ihtiyaç kredisi kampanyası daha geliştirdiğini duyurdu.
Halk Bankası'nın resmi internet sitesi aracılığı ile duyurulmuş olan çalışan kredisi kampanyasının üst limiti 100 bin TL, azami vade sayısı 36 ay ve başlangıç faiz oranı yüzde 1,79 olarak belirlendi.