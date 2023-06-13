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Haberler Ekonomi Az önce açıklandı! Kuyumculardan uyarı geldi! Altın alınmalı mı, satılmalı mı? Gram altın bu fiyatı görecek! 14,18,22 ayar altın güncel fiyatı

Az önce açıklandı! Kuyumculardan uyarı geldi! Altın alınmalı mı, satılmalı mı? Gram altın bu fiyatı görecek! 14,18,22 ayar altın güncel fiyatı

Ons altının fiyatının dar bir bant aralığında seyretmesi, küresel piyasalardaki belirsizlikler ve ekonomik faktörlerin etkisiyle ilişkilendirilebilir. Son zamanlarda, faiz oranları, döviz kurları ve jeopolitik gelişmeler gibi etkenler altın fiyatlarında dalgalanmalara neden oluyor. Ancak, altın ons fiyatının genel olarak istikrarlı bir seyir izlediği görülüyor. Altın piyasasında ons altın fiyatının dar bir bant aralığında sıkışmış olduğu ve gram altının ise dolar kuru desteğiyle yüksek seviyelere ulaştığı ortaya konulmaktadır.

takvim.com.tr
13.06.2023 11:34 - Son Güncelleme: 13.06.2023 11:35
Az önce açıklandı! Kuyumculardan uyarı geldi! Altın alınmalı mı, satılmalı mı? Gram altın bu fiyatı görecek! 14,18,22 ayar altın güncel fiyatı

Altın piyasasında önemli bir fiyat hareketliliği yaşanırken, kuyumculardan gelen yeni tahminler dikkat çekiyor. Gram altının fiyatına ilişkin yapılan değerlendirmeler, kuyumcuların büyük bir kazanç ortamının oluşacağı iddiasını gündeme getiriyor. Bugün altın fiyatları yükselişle başladı ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle Fed ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararlarına odaklanan piyasalar, bu kararların açıklanacağı Haziran ayında büyük bir öneme sahip.

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Az önce açıklandı! Kuyumculardan uyarı geldi! Altın alınmalı mı, satılmalı mı? Gram altın bu fiyatı görecek! 14,18,22 ayar altın güncel fiyatı

Bu fiyat değişiminden sonra yatırımcıların pozisyonlarını değiştirdiği ve gram altın taleplerinin arttığı gözleniyor. Ancak, kuyumculardan da dikkat çeken uyarılar geliyor.

Az önce açıklandı! Kuyumculardan uyarı geldi! Altın alınmalı mı, satılmalı mı? Gram altın bu fiyatı görecek! 14,18,22 ayar altın güncel fiyatı

Kapalıçarşı'da 20 yıldır kuyumculuk yapan bir esnaf, gram altının son derece hareketli bir haftadan geçtiğini ve dolar kurundaki sert yükselişin gram altına yansıdığını belirtti.

Az önce açıklandı! Kuyumculardan uyarı geldi! Altın alınmalı mı, satılmalı mı? Gram altın bu fiyatı görecek! 14,18,22 ayar altın güncel fiyatı

Bu anlamda, müşterilerin artık altınlarını bozdurmak yerine, yeni yatırımlarına altın eklemek için altın almaya başladığını ifade etti. Kendisi ayrıca, gram altının mevcut fiyatlarının bir daha bulunamayacağını ve fiyatının daha da yükseleceğini söyledi.

Az önce açıklandı! Kuyumculardan uyarı geldi! Altın alınmalı mı, satılmalı mı? Gram altın bu fiyatı görecek! 14,18,22 ayar altın güncel fiyatı

Bu haftada altın fiyatlarının karışabileceğini belirten diğer bir kuyumcu esnafı ise FED'in faiz kararının açıklanacağını ve faiz artırımı yapılması durumunda ons altında geri çekilmeler olabileceğini söyledi.

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