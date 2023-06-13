Az önce açıklandı! Kuyumculardan uyarı geldi! Altın alınmalı mı, satılmalı mı? Gram altın bu fiyatı görecek! 14,18,22 ayar altın güncel fiyatı
Ons altının fiyatının dar bir bant aralığında seyretmesi, küresel piyasalardaki belirsizlikler ve ekonomik faktörlerin etkisiyle ilişkilendirilebilir. Son zamanlarda, faiz oranları, döviz kurları ve jeopolitik gelişmeler gibi etkenler altın fiyatlarında dalgalanmalara neden oluyor. Ancak, altın ons fiyatının genel olarak istikrarlı bir seyir izlediği görülüyor. Altın piyasasında ons altın fiyatının dar bir bant aralığında sıkışmış olduğu ve gram altının ise dolar kuru desteğiyle yüksek seviyelere ulaştığı ortaya konulmaktadır.
Altın piyasasında önemli bir fiyat hareketliliği yaşanırken, kuyumculardan gelen yeni tahminler dikkat çekiyor. Gram altının fiyatına ilişkin yapılan değerlendirmeler, kuyumcuların büyük bir kazanç ortamının oluşacağı iddiasını gündeme getiriyor. Bugün altın fiyatları yükselişle başladı ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle Fed ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararlarına odaklanan piyasalar, bu kararların açıklanacağı Haziran ayında büyük bir öneme sahip.
Bu fiyat değişiminden sonra yatırımcıların pozisyonlarını değiştirdiği ve gram altın taleplerinin arttığı gözleniyor. Ancak, kuyumculardan da dikkat çeken uyarılar geliyor.
Bu anlamda, müşterilerin artık altınlarını bozdurmak yerine, yeni yatırımlarına altın eklemek için altın almaya başladığını ifade etti. Kendisi ayrıca, gram altının mevcut fiyatlarının bir daha bulunamayacağını ve fiyatının daha da yükseleceğini söyledi.