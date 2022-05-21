Az önce açıklandı: Benzin ve akaryakıt harcamalarına 150 TL tutarında indirim yapılacak! Son başvuru tarihi 31 Mayıs!
Şubat ayının sonunda başlayan Rusya- Ukrayna savaşından sonra 100 dolarlık kritik seviyeyi hızlı bir şekilde aşan brent petrol, ülke sınırlarımız içerisinde satışa sunulan akaryakıt ürünlerine yüksek oranlarda zamların yapılmasına sebep oldu. Sürücüleri zorlayan bu duruma sessiz kalamayan kamu bankaları, akaryakıt indirimi kampanyalarını duyurdu.
21.05.2022 09:11 - Son Güncelleme: 21.05.2022 09:11
Uzun yıllardır gergin ilişkilere sahip olan Rusya ve Ukrayna ülkeleri arasında, Rus ordusunun 24 Şubat tarihinde Ukrayna sınırlarını ihlal etmesi ile birlikte resmen bir savaş başladı. Hala süren savaş, iki ülkenin sahip oldukları emtia varlıklarının değerlenmesine sebep oldu. Değerlenen varlıklar arasında bir numarada yer alan brent petrol, nerede ise 10 yıllık rekorunu kırarak 100 dolarlık seviyenin üzerine çıktı.