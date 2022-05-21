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Haberler Ekonomi Az önce açıklandı: Benzin ve akaryakıt harcamalarına 150 TL tutarında indirim yapılacak! Son başvuru tarihi 31 Mayıs!

Az önce açıklandı: Benzin ve akaryakıt harcamalarına 150 TL tutarında indirim yapılacak! Son başvuru tarihi 31 Mayıs!

Şubat ayının sonunda başlayan Rusya- Ukrayna savaşından sonra 100 dolarlık kritik seviyeyi hızlı bir şekilde aşan brent petrol, ülke sınırlarımız içerisinde satışa sunulan akaryakıt ürünlerine yüksek oranlarda zamların yapılmasına sebep oldu. Sürücüleri zorlayan bu duruma sessiz kalamayan kamu bankaları, akaryakıt indirimi kampanyalarını duyurdu.

takvim.com.tr
21.05.2022 09:11 - Son Güncelleme: 21.05.2022 09:11
Az önce açıklandı: Benzin ve akaryakıt harcamalarına 150 TL tutarında indirim yapılacak! Son başvuru tarihi 31 Mayıs!

Uzun yıllardır gergin ilişkilere sahip olan Rusya ve Ukrayna ülkeleri arasında, Rus ordusunun 24 Şubat tarihinde Ukrayna sınırlarını ihlal etmesi ile birlikte resmen bir savaş başladı. Hala süren savaş, iki ülkenin sahip oldukları emtia varlıklarının değerlenmesine sebep oldu. Değerlenen varlıklar arasında bir numarada yer alan brent petrol, nerede ise 10 yıllık rekorunu kırarak 100 dolarlık seviyenin üzerine çıktı.

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Az önce açıklandı: Benzin ve akaryakıt harcamalarına 150 TL tutarında indirim yapılacak! Son başvuru tarihi 31 Mayıs!

Savaşın başladığı günden bu yana 100 dolarlık kritik seviyenin üzerinden işlem göre brent petrol, savaşın ilk zamanlarında 130 dolar seviyesine kadar yükselmişti.

Az önce açıklandı: Benzin ve akaryakıt harcamalarına 150 TL tutarında indirim yapılacak! Son başvuru tarihi 31 Mayıs!

O dönemde ülkemizde satılan motorin ve benzin, 25 TL seviyesini görmüştü. Ancak müzakere sürecinin başlaması ile birlikte aşağı yönlü hareketler sergilemeye başlayan brent petrol, benzin ve motorin fiyatlarının da 20 TL'nin altına düşmesini sağladı.

Az önce açıklandı: Benzin ve akaryakıt harcamalarına 150 TL tutarında indirim yapılacak! Son başvuru tarihi 31 Mayıs!

Birkaç haftadır sabit fiyatlardan işlem gören benzin, geçtiğimiz hafta dalgalı seyre geçen brent petrol ile birlikte tekrar zamlanmaya başladı.

Az önce açıklandı: Benzin ve akaryakıt harcamalarına 150 TL tutarında indirim yapılacak! Son başvuru tarihi 31 Mayıs!

Bir hafta önce 70 kuruş, iki gün önce ise 1 TL 68 kuruş tutarında zam alan benzin, sürücülerin isyan etmesine neden oldu. Tam da bu noktada devreye giren kamu bankaları Vakıfbank ve Ziraat Bankası, akaryakıtta indirim kampanyası geliştirdiklerini duyurdu.

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