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Az önce açıklandı! 9 bin 946 TL ödemeyin para cebinizde kalsın! Yeni yıl öncesi erken emeklilik müjde geldi!

2022 Ocak ayından itibaren birçok vergi, harç ve cezalar ile ücretlerde yaşanacak artışlar, erken emeklilik hayalleri kuranları da etkileyecek. Yeni yıl zammıyla aradaki fark 9 bin 946 liraya kadar çıkıyor. Daha düşük borçlanma hesaplaması ile erken emeklilik imkanı için son şansınızı kaçırmayın.

takvim.com.tr
08.12.2021 15:54 - Son Güncelleme: 08.12.2021 15:54
Az önce açıklandı! 9 bin 946 TL ödemeyin para cebinizde kalsın! Yeni yıl öncesi erken emeklilik müjde geldi!

Yeni Yılda SGK Borçlanma Ücretleri Artacak

Erken emeklilik için SGK'nın borçlanma yöntemlerini kullanmak isteyen vatandaşlara kötü haber gecikmedi. Eksik primlerini; doğum, askerlik, yurt dışı vb. borçlanma türlerinden biriyle tamamlayarak emeklilik hakkı elde etmek isteyenler, Ocak 2022 itibariyle bu haklardan yararlanmak isterse daha yüksek borç ödemek zorunda kalacak.

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Az önce açıklandı! 9 bin 946 TL ödemeyin para cebinizde kalsın! Yeni yıl öncesi erken emeklilik müjde geldi!

Bu nedenle ücretlere gelecek zamlardan önce vatandaşların Aralık ayı bitmeden ilgili SGK birimlerinden başvurularını yapmaları ve tüm mevcut borçlarını hesaplatmaları tavsiye ediliyor.

Az önce açıklandı! 9 bin 946 TL ödemeyin para cebinizde kalsın! Yeni yıl öncesi erken emeklilik müjde geldi!

Aylık bazda ödenecek rakamların yıllık olarak belirlenen zam oranlarına göre değişiklik göstermesi nedeniyle, özellikle son dönemde artan enflasyon ve ücretlere gelecek yüksek zam oranları söz konusu borç oranlarının da artmasına neden oldu. 31 Aralık tarihine kadar başvurusunu yapmayan kişiler için aradaki fark 9 bin liranın üzerine kadar çıkacak.

Az önce açıklandı! 9 bin 946 TL ödemeyin para cebinizde kalsın! Yeni yıl öncesi erken emeklilik müjde geldi!

SGK Borçlanma Tutarının Ne Kadarı Ödenecek?

Kadın ve erken sigortalı çalışanların, iş hayatında yaşadıkları belirli kayıp dönemleri için borçlanma olanakları tanınıyor. Yaygın olarak başvuru yapılan askerlik ve doğum borçlanmaları bu alanda en sık hesaplaması yapılan erken emeklilik yöntemleri arasında gösterilmektedir.

Az önce açıklandı! 9 bin 946 TL ödemeyin para cebinizde kalsın! Yeni yıl öncesi erken emeklilik müjde geldi!

Ancak söz konusu borçlanmaların her biri için farklı şartlar aranmaktadır. Bu şartları sağlayamayanların herhangi bir talepte bulunması mümkün değildir.

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