Az önce açıklandı! 9 bin 946 TL ödemeyin para cebinizde kalsın! Yeni yıl öncesi erken emeklilik müjde geldi!

Aylık bazda ödenecek rakamların yıllık olarak belirlenen zam oranlarına göre değişiklik göstermesi nedeniyle, özellikle son dönemde artan enflasyon ve ücretlere gelecek yüksek zam oranları söz konusu borç oranlarının da artmasına neden oldu. 31 Aralık tarihine kadar başvurusunu yapmayan kişiler için aradaki fark 9 bin liranın üzerine kadar çıkacak.