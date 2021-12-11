Az önce açıklandı! 31 Aralık tarihine kadar alan yaşadı! 1.500 TL 1.800 TL ve 2000 TL anında alabiliyorsunuz
Bankaların emeklilere yönelik sunduğu promosyon hizmetlerine ilgi bir hayli yoğun. BDDK tarafından yürürlüğe sokulan promosyon uygulaması sonrasında bankalar tüm emekliler için yüksek oranda promosyon fırsatları sunmaya başladı. 2.500 TL'ye kadar nakit promosyon kazanma şansı yakalayan vatandaşlar için 31 Aralık son tarih.
Garanti Emekli Promosyonu
Bankaların emekli promosyonu yarışlarında Garanti BBVA yüksek oranları ile vatandaşlara bu yılda da destek sağlamayı hedefliyor. 2.000 TL'ye kadar nakit promosyon fırsatı sunan banka, ayrıca her bir arkadaşı içinde emekli müşterilerinin ek 250 TL kazanmasını sağlamaya devam ediyor.
Emekli maaşı 1.500 TL'ye kadar ve altında olanlar için 1.300 TL nakit ödemesi yapılıyor. 1.500 – 2.500 TL arasında olan emeklilere 1.650 TL ve 2.500 TL üzerinde maaş alan emeklilere ise 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak.
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2.500 TL'ye kadar emekli promosyonu desteği sunan Akbank, 1.500 TL ve altında maaş alan emeklilere 1.750 TL promosyon sağlıyor. 1.500 – 2.500 TL arasında 2.100 TL ve 2.500 TL üzerinde ise toplamda 2.500 TL promosyon ödemesi yapılıyor.