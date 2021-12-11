Az önce açıklandı! 31 Aralık tarihine kadar alan yaşadı! 1.500 TL 1.800 TL ve 2000 TL anında alabiliyorsunuz

Garanti Emekli Promosyonu

Bankaların emekli promosyonu yarışlarında Garanti BBVA yüksek oranları ile vatandaşlara bu yılda da destek sağlamayı hedefliyor. 2.000 TL'ye kadar nakit promosyon fırsatı sunan banka, ayrıca her bir arkadaşı içinde emekli müşterilerinin ek 250 TL kazanmasını sağlamaya devam ediyor.