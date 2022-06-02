Az önce açıklama geldi! Geri ödemesiz nakit destekleri: 65 bin, 375 bin ve 400 bin TL, anında hesaplara yatıyor!
Yeni dönemde de istihdam projelerine ve diğer nakit hizmetlerine hız kesmeden devam eden kamu kurumlarından birisi olan KOSGEB, 3 yeni projesini duyurdu. Kurum tarafından yapılan çağrıya göre mevcutta iş yeri sahibi olanlara ve yeni iş yeri açmak isteyen vatandaşlara, ilgili şartları sağlamaları durumunda karşılıksız nakit desteği verileceği bildirildi. İşte KOSGEB'in yeni destek programlarına ilişkin ayrıntılar
Yeni dönemde ekonomi piyasalarının yukarı yönlü hareketlerinin hız kazanması hem mevcutta bir iş yeri sahibi olan vatandaşları hem de kendi iş yerini açmak isteyen vatandaşları, büyük bir sıkıntının içerisine doğru sürükledi. Artan masraflardan ötürü firmasının kapasitesini genişletemeyen ve buna bağlı olarak da istediği hizmeti sunamayan işyeri sahipleri ile kendi iş yerini kurarak ayaklarının üzerinde durmak isteyen girişimciler, bir çıkar yol aramaya başladılar.
Girişimcilerin ve mevcut işyeri sahiplerinin içerisinde bulundukları zorlu ekonomik durumlara sessiz kalamayan kamu kurumu KOSGEB, her iki grupta yer alan vatandaşlara da ilgili şartları sağlamaları durumunda karşılıksız nakit desteği vereceğini bildirdi. Kurum, ilgili hibe programlarına ilişkin ayrıntıları paylaştı.
KOSGEB'ten İleri Girişimci ve Geleneksel Girişimci Destek Programı!
KOSGEB, mevcut işyeri için nakit desteğine ihtiyacı olan girişimcilere 375 bin TL'ye kadar yeni bir işletme açmak için nakit desteğine ihtiyacı olan girişimcilere ise 65 bin TL'ye kadar hibe ödemesi yapacağını duyurdu. Kurum İleri Girişimcilik Hibe Programı altında yapacağı ödeme kalemlerini şu şekilde belirledi: