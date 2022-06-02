Az önce açıklama geldi! Geri ödemesiz nakit destekleri: 65 bin, 375 bin ve 400 bin TL, anında hesaplara yatıyor!

Yeni dönemde ekonomi piyasalarının yukarı yönlü hareketlerinin hız kazanması hem mevcutta bir iş yeri sahibi olan vatandaşları hem de kendi iş yerini açmak isteyen vatandaşları, büyük bir sıkıntının içerisine doğru sürükledi. Artan masraflardan ötürü firmasının kapasitesini genişletemeyen ve buna bağlı olarak da istediği hizmeti sunamayan işyeri sahipleri ile kendi iş yerini kurarak ayaklarının üzerinde durmak isteyen girişimciler, bir çıkar yol aramaya başladılar.