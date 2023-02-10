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Az evvel duyuru geldi emekliye 75 bin TL ödeme! Kimliği ile PTT şubelerine başvuru yapana verilecek! Milyonlarca borçlu için belli oldu

Az önce duyuru yapıldı! Kredi borcunu kapatmak isteyen emeklilere güzel haber geldi. En yakın PTT şubesinden başvuru yapılabilecek. Kimliğiniz ile birlikte PTT şubelerine giderek başvurunuzu yapabilir ve anında 75 bin TL ödeme alabilirsiniz. Başlatılan kampanya ile PTT, borçları yüzünden zor durumda kalan vatandaşlara destek oluyor. Peki PTT'nin emekli kampanyası nedir, kredi başvurusu nasıl yapılır? PTT kredi çekme şartları neler? PTT üzerinden sunulan emekli kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlarımız başvuru işlemlerine haberimizin devamında ulaşabilir. İşte detaylar...

10.02.2023 10:23 - Son Güncelleme: 10.02.2023 15:54
PTT’den az evvel duyuru geldi emekliye 75 bin TL ödeme! Kimliği ile PTT şubelerine başvuru yapana ilaç gibi gelecek! Milyonlarca borçlu için belli oldu

PTT, emekli maaşı alan vatandaşlar için yeni bir kampanya başlattı. Buna göre borcu olanlara 75 bin TL'ye kadar nakit desteği sağlanacak. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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PTT’den az evvel duyuru geldi emekliye 75 bin TL ödeme! Kimliği ile PTT şubelerine başvuru yapana ilaç gibi gelecek! Milyonlarca borçlu için belli oldu

PTT ve Aktif Bank ile gerçekleştirilen iş birliğinin sonucunda PTT'den emekli maaşı alanlar kredi alabilecek. Emeklilere 75 bin TL limitli 24 ay vadeli kredi veriliyor.

PTT’den az evvel duyuru geldi emekliye 75 bin TL ödeme! Kimliği ile PTT şubelerine başvuru yapana ilaç gibi gelecek! Milyonlarca borçlu için belli oldu

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

PTT'den emeklilik kredisi almak isteyenler başvuru için en yakın PTT şubesine gidebilir. PTT şubelerinde şartsız, kefilsiz olarak emekli kredisine başvurusu yapılıyor.

PTT’den az evvel duyuru geldi emekliye 75 bin TL ödeme! Kimliği ile PTT şubelerine başvuru yapana ilaç gibi gelecek! Milyonlarca borçlu için belli oldu

Eğer PTT şubesine gitmekle vakit harcamak istemiyorsanız online olarak da başvuru yapabilirsiniz. Başvuru yapmak için akıllı telefonunuza PTT mobili indirdikten sonra sisteme giriş yaparak kredi başvurusu yapabilirsiniz.

PTT’den az evvel duyuru geldi emekliye 75 bin TL ödeme! Kimliği ile PTT şubelerine başvuru yapana ilaç gibi gelecek! Milyonlarca borçlu için belli oldu

Kredinizin onaylanma süreci 15 güne kadar uzayabilir.

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