Az evvel belli oldu! 275.000 TL faizsiz olarak hesaba yatıyor! Esnaf, kamu çalışanı, eczacı, emekli, özel sektör çalışanı…
Halkbank emekli, memur, eczacı, esnaf, özel sektör çalışanı ve maaşını Halkbank'tan alanlara özel cazip oranlarla ihtiyaç kredisi sağlamaya hazırlanıyor. Düşük faiz oranları ve kolay geri ödeme avantajları ile sağlanacak krediler, son dönemde artan ihtiyaçlarına yönelik vatandaşların nakit sorunlarına çare olmayı hedefliyor. Kamu bankalarının özel faiz oranları ve avantajlı kredi seçeneklerinden yararlanarak herkes için en uygun kredi fırsatları sunulacak. İşte Halkbank'tan en cazip kredi fırsatları.
Halkbank Emekli İhtiyaç Kredileri
Emekli maaşına ek kredi desteği arayanlara özel Halkbank tarafından uygun ihtiyaç finansmanı fırsatları sağlanıyor. Emekli Mini ve Mutlu Emekli Kredi kampanyaları ile emeklinin nakit ihtiyacı 2022 yılında da çözülecek. Emekli Mini Kredi ile Halkbank'tan 5.000 TL'ye kadar %1,58'den başlayan faiz oranları ile kredi sağlanacak.
Emeklinin diğer pek çok farklı ihtiyacı için daha yüksek kredi tutarında destek almak isteyenler ise 100.000 TL'ye kadar %1,55'ten başlayan faiz oranları ve 36 ay vade seçenekleri ile Halkbank Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi kampanyasından yararlanabilecekler.
Halkbank Kamu Çalışanlarına Özel Kredi
Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan tüm kamu çalışanlarına özel Halkbank'tan avantajlı memur kredisi sağlanıyor. 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi fırsatlarından yararlanarak, %1,79'dan başlayan faiz oranları, 36 ay vade seçenekleri ve esnek ödeme planları üzerinden işlem gerçekleştirilebilmektedir.
Halkbank Eczacı İhtiyaç Kredisi
Halkbank'ın eczacılar ve eczanelere bağlı olarak çalışan müşterilerine yönelik tüm nakit ihtiyaçları için cazip kredi fırsatları sunuluyor. %1,71'den başlayan faiz oranları ile bütçelerine uygun geri ödeme seçeneklerinden de yararlanarak, 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi verilecek.