Az evvel açıklandı! Borçlarınızı anında silin! Bu bankalara kredi, nakit veya kredi kartı borcu olanlar (akbank-halkbank-ziraat-ing)

250 TL ve 5.000 TL arasındaki işlemler için an çok 4 aya kadar faizsiz taksitlendirme avantajları uygulanmaktadır. İlgili sektörler için vatandaşların sonradan taksitlendirme işlemleri için Bakkart Mobil, Ziraat Mobil veya diğer işlem kanalları üzerinden başvurularını iletmeleri mümkündür.