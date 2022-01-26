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Haberler Ekonomi Az evvel açıklandı! Borçlarınızı anında silin! Bu bankalara kredi, nakit veya kredi kartı borcu olanlar (akbank-halkbank-ziraat-ing)

Az evvel açıklandı! Borçlarınızı anında silin! Bu bankalara kredi, nakit veya kredi kartı borcu olanlar (akbank-halkbank-ziraat-ing)

Bankalara kredi kartı veya kredi borcu olanlara 2022 yılında bankalardan cazip fırsatlar gelmeye başladı. İster borç kapatma kredileri ile başka bankalara olan kredi ve kredi kartı borçlarını yeniden yapılandırarak avantajlı oranlarla kolay ödeme fırsatı sunuyor. Artan kredi kartı borçlarını ödemekte güçlük çekenlere ise bankalar sonradan yapılandırma seçenekleri sunarak, tek çekim ödemelerin taksitlendirilmesi ile rahat bir ödeme dönemi geçirilmesini sağlayacak. İşte kredi ve kredi kartı borcu olanlara cazip fırsatlar.

takvim.com.tr
26.01.2022 15:23 - Son Güncelleme: 26.01.2022 16:44
Az evvel açıklandı! Borçlarınızı anında silin! Bu bankalara kredi, nakit veya kredi kartı borcu olanlar akbank-halkbank-ziraat-ing

Ziraat Bankası Faizsiz Sonradan Taksitlendirme Avantajı

Ziraat Bankası Bakkart kampanyaları arasında bir yenisine daha imza attı. 31 Ocak 2022 tarihine kadar, yasal olarak taksitlendirme yapılmasına izin verilen sektörlerde geçerli olmak üzere yurt içi işlemlere özel faizsiz seçenekler ile sonradan taksitlendirme yapılacak.

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Az evvel açıklandı! Borçlarınızı anında silin! Bu bankalara kredi, nakit veya kredi kartı borcu olanlar akbank-halkbank-ziraat-ing

250 TL ve 5.000 TL arasındaki işlemler için an çok 4 aya kadar faizsiz taksitlendirme avantajları uygulanmaktadır. İlgili sektörler için vatandaşların sonradan taksitlendirme işlemleri için Bakkart Mobil, Ziraat Mobil veya diğer işlem kanalları üzerinden başvurularını iletmeleri mümkündür.

Az evvel açıklandı! Borçlarınızı anında silin! Bu bankalara kredi, nakit veya kredi kartı borcu olanlar akbank-halkbank-ziraat-ing

Halkbank Paraf Sonradan Taksitlendirme Fırsatı

Halkbank Paraf kart sahipleri için borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlara avantajlı fırsatlar sunuyor. Borç Taksitlendirme hizmeti ile 12 aya kadar %1,80 faiz oranları ile sonradan taksitlendirme avantajlarından yararlanılması sağlanmaktadır.

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Az evvel açıklandı! Borçlarınızı anında silin! Bu bankalara kredi, nakit veya kredi kartı borcu olanlar akbank-halkbank-ziraat-ing

Aynı zaman da Paraf ile yapılan peşin işlemlere özel, Halkbank'ın dijital kanalları üzerinden 18 aya kadar sonradan taksitlendirme fırsatı da sağlanmaktadır.

Az evvel açıklandı! Borçlarınızı anında silin! Bu bankalara kredi, nakit veya kredi kartı borcu olanlar akbank-halkbank-ziraat-ing

50 TL ile 30.000 TL arasında, Paraf üyesi işyerleri olsun veya olmasın fark etmeksizin tüm tek çekim dönem içi ekstreleşmemiş işlemlere yönelik sonradan taksitlendirme yapılabilmektedir.

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