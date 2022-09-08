Az evvel açıklama geldi! PTT hesaplarına yatacak! Resmi rakamlar 1.298 TL ve 1.684 TL olarak açıklandı
Birçok bireyi yakından ilgilendiren destek paketi yardımlarıyla alakalı açıklamalarda tespit edilen Aile Bakanlığı paket tutarının fiyatlarının belirlendiğini açıkladı. Paketin tutarının çoğalan enflasyon oranlarına paralel olarak artırıldığını duyuran bakanlık fiyatların 1.298 TL ve 1.684 TL olduğunu kamuoyuna açıkladı.
08.09.2022 13:24 - Son Güncelleme: 08.09.2022 13:24
Bakanlık doğrultusundan oluşturulan bildirimde ödemelerin istikbal aylarda PTT şubeleri üzerinden gerçekleştirileceğini duyurdu. PTT şubelerine giderek vatandaşlar basitçe destek paketlerinin paralarını alabilecekler. PTT destek paketlerine yönelik konusu ile ilgili iddialı bir konumda yer almaktadır.