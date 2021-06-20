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Aylık kazanç oranı arşa çıktı! Son dakika 32 günlük vadeli mevduat faizlerinde 80.000 TL'ye en yüksek kazancı hangi banka veriyor?

Aylık kazançlar oldukça artmış durumda. Bankaların mevduat faiz oranlarında değişiklikler meydana gelmeye devam ediyor. Bankada parası olanlar veya Türk lirası cinsinden varlıklarını banka mevduatına yatırmak isteyen vatandaşlar 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranlarını merak ediyorlar. Bankaların mevduat faiz oranları yüzde kaç oldu? 80 bin TL'nin aylık faiz getirisi hangi bankada kaç TL olur? Mevduat, herhangi bir bankada belirli bir vade aralığı belirlenerek vade sonunda çekilmek üzre yatırılan parayı kapsamaktadır. Bankaların kişilerden faiz ödeyerek topladıkları kaynak olarak da belirtilebilir.

20.06.2021 15:42 - Son Güncelleme: 20.06.2021 15:42
Aylık kazanç oranı arşa çıktı! Son dakika 32 günlük vadeli mevduat faizlerinde 80.000 TL'ye en yüksek kazancı hangi banka veriyor?

Peş peşe açıklamalar yapıldı. 32 günlük vadeli mevduat faizlerinde 80 bin TL'ye en yüksek kazancı hangi banka veriyor? Sorusunun yanıtları merak ediliyor. Türkiye ekonomisinde kararsız bir görüntü ortaya çıkması ve enflasyon çekinceleri sebebiyle vatandaşlar Türk lirası türünden varlıklarını koruma altına alabilmenin yollarını inceliyorlar. Enflasyon karşısında varlıklarının erimesini yasaklamak isteyen vatandaşlar bu sebeple bankaların mevduat faizlerini en ince ayrıtısına kadar araştırıyorlar. Türkiye'de bankacılık sisteminin verdiği bilgilere göre vatandaşlarıun en çok kullandıkları mevduat hesabı 32 günlük vadeli mevduat hesabı oluyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Aylık kazanç oranı arşa çıktı! Son dakika 32 günlük vadeli mevduat faizlerinde 80.000 TL'ye en yüksek kazancı hangi banka veriyor?

32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANLARI LİSTESİ VE 80 BİN TL AYLIK FAİZ GETİRİSİ

Fibabanka

Kiraz Hesap

Vade Sonu Net Bakiye

81.299 TL

Yıllık Faiz Oranı

%19,50

Net Kazanç

1.299 TL

Aylık kazanç oranı arşa çıktı! Son dakika 32 günlük vadeli mevduat faizlerinde 80.000 TL'ye en yüksek kazancı hangi banka veriyor?

Burgan Bank

Güldüren Hesap

Vade Sonu Net Bakiye

81.306 TL

Yıllık Faiz Oranı

%19,60

Net Kazanç

1.306 TL

Aylık kazanç oranı arşa çıktı! Son dakika 32 günlük vadeli mevduat faizlerinde 80.000 TL'ye en yüksek kazancı hangi banka veriyor?

Aktif Bank

N Kolay Bono

Vade Sonu Net Bakiye

81.299 TL

Yıllık Faiz Oranı

%19,50

Net Kazanç

1.299 TL

Aylık kazanç oranı arşa çıktı! Son dakika 32 günlük vadeli mevduat faizlerinde 80.000 TL'ye en yüksek kazancı hangi banka veriyor?

Odeabank

Oksijen Hesap

Vade Sonu Net Bakiye

81.283 TL

Yıllık Faiz Oranı

%19,25

Net Kazanç

1.283 TL