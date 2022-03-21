Aylık getirisi resmen bir asgari ücret oranında! 32 günlük vadeli hesaplarında bu oranlar geri gelmez! 4.268,49 TL net kazanç...
Bankalar vadeli mevduat hesaplarında en yüksek oranları sunmaya devam ediyor. Aylık getirisi asgari ücrete varan mevduat faiz oranları amacıyla bankalarda paranızı tutmanız yetiyor. 2022 senesinde en yüksek vadeli mevduat hesaplarının faiz oranları yüzde 20'leri aşmasının sonrasında aylık getirilerinde de cazip oranlar görülmeye başladı. Son dönemde çoğu bankanın mevduat hesaplarında faizleri düşürmeye başlamaları ise ilgi çekti. TL birikimi olanları ihya edecek 32 günlük en yüksek mevduat faizi veren bankalar belli oldu! İşte bankaların güncel mevduat faiz oranları
32 günlük vadeli mevduat hesabı olanlar mevduatları büyüdükçe aylık elde ettikleri net kazanç oranları da artmaya devam ediyor. Bankalarda parası durduğu prosese kazanç elde etmek isteyenlere cazip fırsatlar gerçekleştiren çoğu özel bankadan en yüksek teklifler geldi. 2022 Mart ayı itibariyle yüksek hoş geldin faizinden yararlanan vatandaşlar 32 günde 4.268,49 TL net kazanç elde edebilecek.
👉Bu Hesapların Aylık Getirisi 4 bin Liranın Üzerinde!
Bankacılık sektörünün öne çıkan üç özel bankası Alternatif Bank, Burgan Bank ve Fibabanka, vadeli mevduat faiz oranları ile ilgi çekiyor.
Şu an amacıyla en yüksek faiz civarlarına sahip Alternatif Bank VOV Hesap, %20,5 faiz seviyesi ile 32 günlük vadede bir asgari ücretten daha çok net kazanç sunuyor.
👉250.000 TL mevduat birikimi için 32 günlük vadede en yüksek net kazancı sunan bankalar ve faiz getirirleri:
- 👉Alternatif Bank VOV Hesap | Faiz Oranı: %20,5 | Net Kazanç: 4.268,49 TL
- 👉Burgan Bank ON Hesap | Faiz Oranı: %20,25 | Net Kazanç: 4.216,44 TL
- 👉Fibabanka Kiraz Hesap | Faiz Oranı: %20 | Net Kazanç: 4.164,38 TL