Aylık en az 4.000 TL maaşı var: Lise mezunu olanlar da başvurabilir! İşte başvuru şartları detayları

Özel şartlar:

Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına başvurabilmek için

a) En az iki yıllık ön lisans mezunu olmak,

b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz etmeleri gerektiğinden belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)

c) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,