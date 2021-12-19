Aylık emekli maaşı alan herkese 2 bin 500 TL verilecek! SSK SGK, Bağkur'luya peşin ödeme: Bankaya gidip elden alınacak!
2022 asgari ücret zammı netleşirken gözler emekli maaşlarına çevrildi. Öte yandan emekli promosyon ödemeleri hakkında gelişmeler merak ediliyor. Emeklililer maaşını aldıkları banka tarafından maaşa ek promosyon ödemesi alıyor. Bu bağlamda bankalar emekli müşteri için promosyonla yarışıyor. Kimi bankalar ek koşul olmadan, kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma şartıyla yüksek ödeme yapıyor. Emeklilere bin 750-bin 800 liraya varan promosyon ödenirken, emekli yakınını getirenlere 250 lira ödeyen de 300 lira market indirimi yapan da var. Peki, hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapıyor? 2022'de emekli promosyon ödemelerine zam gelecek mi? En yüksek promosyon ödemesi yapan banka hangisi? İşte merak edilenler!
Aylık emekli maaşı alan herkese 2 bin 500 TL verilecek! SSK SGK, Bağkur'luya peşin ödeme: Bankaya gidip elden alınacak! Bankaların derdiği emeklilik promosyonu miktarları birbirlerinden farklılık gösteriyor ve başvuru şartları da aynı şekilde değişiyor. Karşılıksız ödenen bu miktardan yararlanmak isteyen vatandaşlar tek tek bankaları dolaşmasın ve vakit kaybeden yorulmadan güncel emekli promosyon kampanyalarını incelesin diye haberimizde bilgileri derledik. Yapı Kredi Bankası, Garanti, İş Bankası, Halkbank, TEB gibi bankaların emekli promosyon miktarlarını öğrenerek şartları size en uygun olan bankaya emekli maaşınızı taşıyabilirsiniz.
BANKALARIN GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI
Bankalardan yapılan açıklamaya göre maaşını 31 Aralık yani 2022 yılına girmeden taşıyanlara kampanya çerçevesinde 2.500 TL'ye varan promosyon imkanı sunulacak. İşte o bankalar...
BANKALARIN GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI
AKBANK
Akbank'tan yapılan açıklamada, ''SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 15 Kasım 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında Akbank'a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşın Bankamızdan almayı taahhüt ederek 2.500 TL'ye varan promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz." denildi.
Maaş aralığı: 0-1499 TL olanlar için toplam promosyon: 1.750 TL
Maaş aralığı: 1.500 TL – 2.499 TL olanlar için toplam promosyon: 2100
Maaş aralığı: 2.500 TL ve üzeri olanlar için toplam promosyon: 2500
İŞBANKASI
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma doğrultusunda 8 Kasım - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde mevcut maaşını İş Bankası'ndan almakta olan, ilk maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklilerine (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) , 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri halindeİş Bankası hesaplarına yapılacak ilk maaş ödemesinin* ardından promosyon ödemesi yapılacaktır.
Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak;
1.500 TL'den düşük (1.500 TL hariç) maaşlar için 1.750 TL,
1.500 - 2.500 TL arası (2.500 TL hariç) maaşlar için 1.875 TL,
2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 2.000 TL