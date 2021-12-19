Aylık emekli maaşı alan herkese 2 bin 500 TL verilecek! SSK SGK, Bağkur'luya peşin ödeme: Bankaya gidip elden alınacak! Bankaların derdiği emeklilik promosyonu miktarları birbirlerinden farklılık gösteriyor ve başvuru şartları da aynı şekilde değişiyor. Karşılıksız ödenen bu miktardan yararlanmak isteyen vatandaşlar tek tek bankaları dolaşmasın ve vakit kaybeden yorulmadan güncel emekli promosyon kampanyalarını incelesin diye haberimizde bilgileri derledik. Yapı Kredi Bankası, Garanti, İş Bankası, Halkbank, TEB gibi bankaların emekli promosyon miktarlarını öğrenerek şartları size en uygun olan bankaya emekli maaşınızı taşıyabilirsiniz.