Aylık 3.285,74 TL taksitle Vakıfbank ve Ziraat Bankası müşterileri ne kadar konut kredisi çekebilirler?

Genel olarak ev sahibi olmak pek çok vatandaşın hayallerinde yer alır. Bugünkü koşullarında kira öder gibi ev sahibi olmak mantığı daha süregelen olarak tercih ediliyor. Son günlerde bu mantık ile ev sahibi olmak amacıyla bankalarda konut kredisi tipleri tercih ediliyor. Konut kredisi olanakları ile ev sahibi olmak şu sıralar daha çok etkili olmaktadır.