Aylık 3.202 TL ödeyen herkes... 25 yıl evli kalan çiftlere emeklilik için şartlar belli oldu! Platin çözümlerle hak doğuyor!

Milyonlarca çalışan emekli olacağı günlerin hayalini kuruyor. Ülkemizde emeklilik için temel olarak 3 şarta bakılıyor ve gerekli şartları yerine getirenlere Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtsız şartsız maaş bağlıyor. Emekli olmak için bir diğer formül ise dışarıdan prim ödeme yöntemi oluyor. Her yıl binlerce kişi dışarıdan prim ödeme sistemiyle maaşlarına kavuşuyor. Öte yandan geçtiğimiz yıllarda ev hanımları için sunulan yasa tasarısı ile ilgili bilgiler merak konusu oldu.