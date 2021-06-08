Aylık 2.870 TL maaş müjdesi! Online başvurular başladı… Ödeme almak için bunu yapmanız yeterli oluyor
Devlet yardımlı İşte Anne Projesi kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan, İş Kulübü faaliyetlerinden yararlanan ve akabinde işbaşı eğitim programlarına katılan kadınlara 2021 senesi için günlük 95 TL ödeme yapılıyor. Belirtilen şartları taşıyan kadınlar İŞKUR'dan hizmet içi eğitim programlarına ve meslek kurslarına katılırsa, İŞKUR tarafından aylık ödeme yapılacaktır. Devlet, işsiz ancak çalışmak isteyen annelere yönelik mesleki eğitim kursları kapsamında verilen eğitimlere katılan annelere aylık ödeme 2.870 TL, 3 ayda 8.610 TL maaş ödemesi yapıyor.
Türkiye İş Kurumu tarafından çalışmayan ve işsiz olan annelere aylık 2.870 TL ödeme yapılıyor. 2021 yılında da kadınların iş hayatında var olmaları ve istihdamı artırmak amacıyla 0/15 yaş arasında çocuğu bulunan annelerin iş hayatına katılmasını hedefleyen İŞKUR'dan annelere destek verilmeye başlandı. Peki İşte Anne Projesi'nin detayları nedir?
İŞKUR işte anne projesi başvuru şartları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Kadınların iş hayatında istihdamlarını artırmayı hedefleyen İŞKUR'dan işsiz annelere 2870 TL destek geliyor. Çalışmak isteyen tüm anneler İŞKUR tarafından hazırlanan İşte Anne Projesiyle hem işbaşı mesleki eğitim alacak hem de kursta bulunduğu süre boyunca maaş desteği alabilecektir.
Türkiye İş Kurumu'nca kadınların iş gücüne aktif bir şekilde katılmaları ve kadın istihdamlarının korunmasına ve artırılmasın yönelik olarak işsiz olanların mesleki deneyim ve tecrübe edinmeleri, teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmeleri ve çalışma ortamına uyumlarının sağlanmasına yardımcı olmak üzere düzenlenen aktif işgücü hizmetleri kapsamında usul ve esasları Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında belirlenen mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları uygulanır ve geçtiğimiz yıllarda 100 Günlük Eylem Planı ile devreye alınan projelerinden biri olan "Kadın İstihdamının İşte Anne Projesi İle Desteklenmesi" projesi çerçevesinde İŞKUR tarafından düzenlenen mesleki eğitim kurslarına veya işbaşı eğitim programlarına katılım göstermesi uygun bulunan ve belirlenen gruplar içerisinde yer alan annelere, kursa veya programa devam ettikleri günler için İŞKUR tarafından belirlenen tutarda kursiyer veya katılımcı zaruri gideri ödenmesi öngörülmüştür.