Aylık 2.870 TL maaş müjdesi! Online başvurular başladı… Ödeme almak için bunu yapmanız yeterli oluyor

Türkiye İş Kurumu'nca kadınların iş gücüne aktif bir şekilde katılmaları ve kadın istihdamlarının korunmasına ve artırılmasın yönelik olarak işsiz olanların mesleki deneyim ve tecrübe edinmeleri, teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmeleri ve çalışma ortamına uyumlarının sağlanmasına yardımcı olmak üzere düzenlenen aktif işgücü hizmetleri kapsamında usul ve esasları Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında belirlenen mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları uygulanır ve geçtiğimiz yıllarda 100 Günlük Eylem Planı ile devreye alınan projelerinden biri olan "Kadın İstihdamının İşte Anne Projesi İle Desteklenmesi" projesi çerçevesinde İŞKUR tarafından düzenlenen mesleki eğitim kurslarına veya işbaşı eğitim programlarına katılım göstermesi uygun bulunan ve belirlenen gruplar içerisinde yer alan annelere, kursa veya programa devam ettikleri günler için İŞKUR tarafından belirlenen tutarda kursiyer veya katılımcı zaruri gideri ödenmesi öngörülmüştür.