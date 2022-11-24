Aylık 1.684 TL nakit ŞAK diye ödeniyor! Sadece 65 yaş üzerine yattı! PTT ATM’den ŞİFRESİZ, kartsız 3 dakikada çekin!

EVDE YAKININA BAKANA NAKİT

Bakıma muhtaç olan yaşlı ve engelli yakınlarına bakanlara da her ay ödeme yapılıyor. Halen 3 bin 336 lira tutarında olan evde bakım desteği, tahmin gerçekleşirse 3 bin 907 liraya çıkacak. Bu destekten yararlanmak da asgari ücretteki artışla kolaylaşacak. Hane içinde kişi başı gelirin halen 3 bin 666liradan az olması gerekiyor.