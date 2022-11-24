Aylık 1.684 TL nakit ŞAK diye ödeniyor! Sadece 65 yaş üzerine yattı! PTT ATM'den ŞİFRESİZ, kartsız 3 dakikada çekin!
Aile Bakanlığı tarafından 65 yaş üzerine aylık 1.684 TL nakit yatoyor. Her ay nakit olarak maaş almak isteyen vatandaşlar konu hakkında detayları araştırmaya başladı. Binlerce kişi 65 yaş üzerine verilen para ödemesinin nasıl alınacağını araştırmaya başladı. İşte detaylar...
24.11.2022 17:04 - Son Güncelleme: 24.11.2022 17:04
EVDE YAKININA BAKANA NAKİT
Bakıma muhtaç olan yaşlı ve engelli yakınlarına bakanlara da her ay ödeme yapılıyor. Halen 3 bin 336 lira tutarında olan evde bakım desteği, tahmin gerçekleşirse 3 bin 907 liraya çıkacak. Bu destekten yararlanmak da asgari ücretteki artışla kolaylaşacak. Hane içinde kişi başı gelirin halen 3 bin 666liradan az olması gerekiyor.
ENGELLİLİK ORANINA GÖRE FARKLI MAAŞ
Memur maaş katsayısındaki artışla yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık bin 226 liradan bin 436 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da bin 840 liradan 2 bin 155 liraya yükselecek. Bu aylıktan halen hane içinde kişi başına düşen geliri bin 833 liradan (net asgari ücretin 3'te 1'inden) az olanlar yararlanacak. Bu tutar da yeni yılda değişecek.