Aydın 2+1 3+1 TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ! TOKİ AYDIN 3.072 konut KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Merkez, Söke, Nazilli, İncirliova, Çine, Bozdoğan...
TOKİ kura çekimi sonuçları Aydın ve Balıkesir illeri için belli oluyor. Bugün Aydın'da 3.072 konut kura çekimi start verecek. Kura çekimleri 31 Ocak'ta son bulacak. İşte TOKİ Aydın kura sonuçları ve isim listesi sorgulama...
30.01.2023 16:50 - Son Güncelleme: 30.01.2023 16:50
TOKİ Sosyal konut kuraları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün yapılacak kura çekiminde Aydın ili için sonuçlar belli olacak. Merkez, Söke, Nazilli, İncirliova, Çine, Bozdoğan, Karacasu, Koçarlı, Karpuzlu, Buharkent, Didim, Germencik ilçelerinde kura ile belirlenecek 3 bin 72 konut hak sahiplerini bulacak. Peki, TOKİ Aydın kura sonuçları açıklandı mı? İşte isim listesi ve sonuçları...