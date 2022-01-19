Ayda 2.500 TL taksitle ne kadar konut kredisi alınır? 2022 Ocak konut kredisi faiz oranları! Garanti, Ziraat Bankası, Halkbank…

Kira ödemekten kurtulmak ve kendi evinin sahibi olmak isteyen vatandaşlar elini çabuk tutmak istiyor ve yükselen ev fiyatlarından dolayı birikimlerinin üzerine kredi araştırması yapıyor. Peki Ayda 2.500 TL taksitle ne kadar konut kredisi alınır? Özellikle kira öder gibi rakamlara evini almak isteyenlerin araştırmalarını arttırdığı şu günlerde Garanti, Ziraat Bankası, Halkbank gibi pek çok bankanın 2022 Ocak konut kredisi güncel faiz oranlarını haberimizde derledik. Detayları inceleyerek hangi bankadan konut kredisi alacağınızı belirleyebilirsiniz.