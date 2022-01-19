Ayda 2.500 TL taksitle ne kadar konut kredisi alınır? 2022 Ocak konut kredisi faiz oranları! Garanti, Ziraat Bankası, Halkbank…
Ayda 2.500 TL taksitle ne kadar konut kredisi alınır? 2022 yılının başlamasıyla birlikte ev hayaliyle yanıp tutuşan vatandaşlar 2022 Ocak konut kredisi faiz oranları araştırmalarını hızlandırdı. Yıllarca biriktirdiklerinin üzerine uygun ödeme koşulları ile kredi çekerek istediği eve kavuşmak isteyenler tek tek bankalarla görüşmeden önce ön bilgi sahibi olmak istiyor. 2022'de kampanyalar ve faiz oranları güncellendi. Garanti, Ziraat Bankası, Halkbank, Yapı Kredi, Akbank gibi daha birçok bankanın güncel konut kredisi faiz oranları ve ödeme seçeneklerine ilişkin bilgileri haberimizden öğrenebilirsiniz.
19.01.2022 13:53
- Son Güncelleme: 19.01.2022 13:53
Kira ödemekten kurtulmak ve kendi evinin sahibi olmak isteyen vatandaşlar elini çabuk tutmak istiyor ve yükselen ev fiyatlarından dolayı birikimlerinin üzerine kredi araştırması yapıyor. Peki Ayda 2.500 TL taksitle ne kadar konut kredisi alınır? Özellikle kira öder gibi rakamlara evini almak isteyenlerin araştırmalarını arttırdığı şu günlerde Garanti, Ziraat Bankası, Halkbank gibi pek çok bankanın 2022 Ocak konut kredisi güncel faiz oranlarını haberimizde derledik. Detayları inceleyerek hangi bankadan konut kredisi alacağınızı belirleyebilirsiniz.