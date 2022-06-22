Ayda 2.410 TL öderim diyene TOKİ’den 82,1 m2 3+1 daire! Günde 3 paket sigara fiyatına ev sahibi olun! 180 ay vade ve 55 bin TL nakitle...

Ev hayaliyle yanıp tutuşan vatandaşlar TOKİ'nin ilanlarını yakından takip ediyor. Haziran ayında başvuruların alınacağı TOKİ'den aylık 2.410 TL taksitle ev sahibi olabilirsiniz. Yüzbinlerce kişiyi uygun fiyatlarla ev sahibi yapan TOKİ, farklı pek çok illerde de ve çeşitli sayılarda konut ihalelerini yayınladı. Hem Haziran hem de Temmuz ayları için olanları haberimizde derledik. Nerelerde ne kadar fiyata ev satışı yapılacağını, ihale detaylarını inceleyebilirsiniz...