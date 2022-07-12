Ayçiçek yağında büyük indirim! A101 yağ fiyatlarını gören koşuyor!

'ÜRETİCİ EKTİĞİ ÜRÜNDEN PARA KAZANMALI'

Adana Tarım Platformu Sözcüsü Cahit İncefikir, kent genelinde 200-230 bin ton rekolte beklediklerini söyledi. Trakya ve Konya çevrelerinde yoğun olarak ayçiçeği üretildiğini anımsatan İncefikir, tüm yurt genelinde ekim alanlarının genişletilmesi gerektiğini vurguladı. Çiftçilere kilo başına 50 kuruş destekleme primi verildiğini aktaran İncefikir, "Ham yağ açığımız oldukça büyük. 1,1 milyar dolarlık ithalat çok ciddi bir şey" dedi.