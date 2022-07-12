Ayçiçek yağında büyük indirim! A101 yağ fiyatlarını gören koşuyor!
Ayçiçek yağı fiyatları vatandaşlar tarafından büğyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında ayçiçek yağı ne kadar sorusu yer aldı. Peki, A101 ayçiçek yağı ne kadar? ayçiçek yağı fiyatı ne kadar? İşte merak edilenler...
BİM AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI
BİM Sole Ayçiçek Yağı 1 litre 32,50 TL
BİM Sole Ayçiçek Yağı 2 litre 65 TL
BİM Sole Ayçiçek Yağı 5 litre 146 TL
A101 AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI
Sırma Ayçiçek Yağı 1 litre 44,90 TL
Sırma Ayçiçek Yağı 2 litre 79,00 TL
Torku Ayçiçek Yağı 2 litre 74,90 TL
Sırma Ayçiçek Yağı Pet 5 litre 175,00 TL
Komili Ayçiçek Yağı 5 litre 175,00 TL
Biryağ Ayçiçek Yağı 1 litre 44,90 TL
Komili Ayçiçek Yağı 1 litre 44,90 TL
Biryağ Ayçiçek Yağı 2 litre 79,00 TL
Yudum Ayçiçek Yağı 1,25 litre 57,95 TL
Yudum Ayçiçek Yağı 4,5 litre 184,90 TL
Vera Ayçiçek Yağı 2 litre 68,50 TL
MİGROS AYÇİÇEK YAĞI FİYATI
Orkide Ayçiçek Yağı 4 litre: 157,50 TL
Yudum Ayçiçek Yağı 4 litre fiyatı: 169,90 TL
Kırlangıç Ayçiçek Yapı 4 litre: 157,90 TL
Turna Ayçiçek Yağı 4 litre: 134,90 TL
Emek Ayçiçek Yapı 4 litre: 129,90 TL
CARREFOUR AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI
Carrefour Ayçiçek Yağı 2 litre: 69,00 TL
Carrefour Ayçiçek Yağı 5 litre: 155,00 TL
Komili Ayçiçek Yağı 4 litre: 174,50 TL
Biryağ Ayçiçek Yağı 4 litre: 159,90 TL
Orkide Ayçiçek Yağı 2 litre: 93,90 TL
Yudum Ayçiçek Yapı 2 litre: 98,50 TL
Yudum Ayçiçek Yağı 5 litre: 199,50 TL
Yudum Ayçiçek Yağı 4 litre 174,90 TL
'ÜRETİCİ EKTİĞİ ÜRÜNDEN PARA KAZANMALI'
Adana Tarım Platformu Sözcüsü Cahit İncefikir, kent genelinde 200-230 bin ton rekolte beklediklerini söyledi. Trakya ve Konya çevrelerinde yoğun olarak ayçiçeği üretildiğini anımsatan İncefikir, tüm yurt genelinde ekim alanlarının genişletilmesi gerektiğini vurguladı. Çiftçilere kilo başına 50 kuruş destekleme primi verildiğini aktaran İncefikir, "Ham yağ açığımız oldukça büyük. 1,1 milyar dolarlık ithalat çok ciddi bir şey" dedi.