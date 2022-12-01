Ayçiçek yağı fiyatları DÜŞTÜ! 1 Aralık 2022 1,2,3,4,5 litrelik, teneke yağ kaç TL oldu? ŞOK, A101, BİM, Migros’ta EN UCUZ sıvı yağ fiyatı...

Marketlerin en ucuz ayçiçek yağı fiyatları az evvel belli oldu. Vatandaşlar teneke ve litrelik ayçiçek yağını en uygun fiyata hangi marketten alabileceklerini merak ediyor. Peki 1 Aralık 2022 1,2,3,4,5 litrelik, teneke yağ kaç TL oldu? İşte ŞOK, A101, BİM, Migros'ta EN UCUZ sıvı yağ fiyatı...