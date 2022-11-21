Ayçiçek yağı fiyatı 22 TL altına düştü! Fiyatlar düştü her şey indirime girdi! A101, BİM, ŞOK, Migros'ta en ucuz sıvı yağ...
A101, BİM, ŞOK, Migros'ta fiyatlar düştü her şey indirime girdi. Ayçiçek yağı fiyatı 22 TL altına düştü. A101, BİM, ŞOK, Migros'ta en ucuz sıvı yağ 21 TL oldu. İşte market market zincir marketlerinin yağ fiyatları listesi...
21.11.2022 12:30 - Son Güncelleme: 21.11.2022 12:30
Zincir marketlerin ayçiçek yağı güncel fiyatları açıklandı. A101, BİM, ŞOK, Migros ve Tarım Kredi marketlerinde 1,2,3,4,5 litrelik sıvı yağlar indirime girdi. İşte yepyeni A101, BİM, ŞOK, Migros ve Tarım Kredi marketleri Kasım 2022 ayçiçek yağı fiyatları tam liste...