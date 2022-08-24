Ayçiçek yağı, fındık, mercimek ve nohut fiyatlarında şok düşüş! TMO’dan ucuzluk şovu başladı! 24 Ağustos TMO market fiyatları...

TMO market tarafından yapılan büyük indirim vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 24 Ağustos tarihinden itibaren Ayçiçek yağı, fındık, mercimek ve nohut gibi ürünlerde fiyatlar düşecek. Peki, TMO market fiiyatları nasıl? TMO market ayçiçek yağı ne kadar? İşte merak edilenler...