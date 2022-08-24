Ayçiçek yağı, fındık, mercimek ve nohut fiyatlarında şok düşüş! TMO'dan ucuzluk şovu başladı! 24 Ağustos TMO market fiyatları...
TMO market tarafından yapılan indirimler merak ediliyor. 24 Ağustos tarihinden itibaren oldukça uyguna satılan ürünler raflarda yerini alacak. İşte 24 Ağustos TMO indirimli ürünler listesi...
24.08.2022 09:40 - Son Güncelleme: 24.08.2022 09:40
TMO market tarafından yapılan büyük indirim vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 24 Ağustos tarihinden itibaren Ayçiçek yağı, fındık, mercimek ve nohut gibi ürünlerde fiyatlar düşecek. Peki, TMO market fiiyatları nasıl? TMO market ayçiçek yağı ne kadar? İşte merak edilenler...