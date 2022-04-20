📢Ayçiçek yağı 30,90 TL’den sofranıza geliyor! Yetişen kapıyor, kuyruklar oluşuyor! 🔔BİM, A101, Migros, Carrefoursa, ŞOK ayçiçek yağı fiyatları...

Market zincirleri adete birbirleriyle yarış halinde ve ayçiçek yağında indirimler yapıyorlar. Bütçeye uygun fiyatla satın almak isteyenler hatta stok yaparak uzun süreli kullanmak isteyenler BİM, A101, Migros, Carrefoursa, ŞOK gibi en sık ziyaret edilen marketlerde ayçiçek yağının ne kadar fiyattan satışa sunulduğunu merak ederek araştırmalar yapıyor. Ayçiçek yağı 30,90 TL'den sofranıza geliyor! Yetişen kapıyor, kuyruklar oluşuyor. Ayçiçek yağı fiyatlarını haberimizden inceleyerek karşılaştırma yapabilirsiniz.