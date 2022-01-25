Ayakları yerden kesecek! 0 km 5 yaşa kadar 48 ay vadeyle 3 ay ödemesiz otomobil alın! Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası az önce duyurdu

Ziraat Bankası Taşıt Kredisi

Ziraat Bankası 0 km ve 5 yaşa kadar olan tüm otomobiller için vatandaşlara düşük faiz oranları ile uygun taşıt kredisi desteği vermektedir. 48 aya varan vade seçeneklerinin yer aldığı kredi kapsamında, Taşıt Ürün Paketi için yapılan örnek hesaplamaya göre %1,59'dan başlayan faiz oranları ile finansman sağlanmaktadır.