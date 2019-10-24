Avans ve faizsiz kredi müjdesi… SGK SSK Bağ-Kur Emekli maaşı avansı ve faizsiz kredi alma yolları
SGK SSK Bağ-Kur Emekli maaşı avansı ve faizsiz kredi nasıl alınır? Emeklilere avans ve faizsiz kredi müjdesi… Emekliler için önemli avantajlar sunulmaya devam ediyor. Acil nakit paraya sıkışan emekliler avans ve kredi ile bu ihtiyaçlarını karşılıyor. Peki, emekli maaşı avansı ve faizsiz kredi nasıl alınır? Emekli maaş avansı başvuru şartları nelerdir? Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren düzenlemenin hayata geçirilmesi bekleniyor. Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) avans imkanı sunuyor. Emeklilik başvurusunu yapan ve aylığı 90 gün içinde bağlanamayanlar, yazılı olarak kuruma başvurarak avans kullanabiliyor. Yani bu yıl başvuru yapan kişi, 6 bin 62 liraya varan avans çekebiliyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından emeklilere yeni müjde! Emeklilere 3 maaş avans 10 maaş kredi fırsatı sunulması gündemde. Böylelikle acil nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşlar faiz ödemeden kredi çekebilme imkanına kavuşabilecek. Peki, emekli maaşı avansı ve faizsiz kredi nasıl alınır? Tüm emeklilere yaygınlaştırılması düşünülen sisteme göre; SGK'ya müracaat eden emekliler, nakit sıkıntısı yaşadığında 3 maaş avans ve 10 maaş kredi çekebilecek. Çekilen avans daha sonra maaştan taksitle kesilecek. Emeklilerden avans ve kredi için faiz alınmayacak. Peki, emekli maaşı avansı ve faizsiz kredi nasıl alınır? İşte SGK SSK Bağ-Kur emekli maaşı avansı hakkında merak edilenler!