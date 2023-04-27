Audi 107.175 TL, Volvo S80 128.250 TL! Devlet tarafından satılıyor! Piyasanın 3'te 1 fiyatına! Kapış kapış gidiyor!
Otomobil fiyatları son dönemde oldukça artmış durumda. Sıfır kilometre araçlar oldukça yüksek fiyatlara satılırken, bütçesi kısıtlı olan vatandaşlar araç ihtiyaçlarını karşılamak için alternatif yollar arıyorlar. Ticaret Bakanlığı da bu noktada devreye girerek, uygun fiyatlı ikinci el araç satışlarına başladı.
27.04.2023 16:12 - Son Güncelleme: 27.04.2023 16:13
Ticaret Bakanlığı, vatandaşların daha uygun fiyatlarla ikinci el araç sahibi olabilmeleri için ihale sistemini devreye soktu. Bu ihale sistemi sayesinde, piyasanın yarı fiyatına araç sahibi olmak mümkün hale geldi. İhale sürecinde, birçok farklı marka ve modelde araçlar yer alıyor. İhaleye katılan vatandaşlar, belirtilen fiyat aralıkları içinde teklif vererek araçları satın alma hakkı kazanabiliyorlar.