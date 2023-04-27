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Haberler Ekonomi Audi 107.175 TL, Volvo S80 128.250 TL! Devlet tarafından satılıyor! Piyasanın 3'te 1 fiyatına! Kapış kapış gidiyor!

Audi 107.175 TL, Volvo S80 128.250 TL! Devlet tarafından satılıyor! Piyasanın 3'te 1 fiyatına! Kapış kapış gidiyor!

Otomobil fiyatları son dönemde oldukça artmış durumda. Sıfır kilometre araçlar oldukça yüksek fiyatlara satılırken, bütçesi kısıtlı olan vatandaşlar araç ihtiyaçlarını karşılamak için alternatif yollar arıyorlar. Ticaret Bakanlığı da bu noktada devreye girerek, uygun fiyatlı ikinci el araç satışlarına başladı.

takvim.com.tr
27.04.2023 16:12 - Son Güncelleme: 27.04.2023 16:13
Audi 107.175 TL, Volvo S80 128.250 TL! Devlet tarafından satılıyor! Piyasanın 3’te 1 fiyatına! Kapış kapış gidiyor!

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların daha uygun fiyatlarla ikinci el araç sahibi olabilmeleri için ihale sistemini devreye soktu. Bu ihale sistemi sayesinde, piyasanın yarı fiyatına araç sahibi olmak mümkün hale geldi. İhale sürecinde, birçok farklı marka ve modelde araçlar yer alıyor. İhaleye katılan vatandaşlar, belirtilen fiyat aralıkları içinde teklif vererek araçları satın alma hakkı kazanabiliyorlar.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Audi 107.175 TL, Volvo S80 128.250 TL! Devlet tarafından satılıyor! Piyasanın 3’te 1 fiyatına! Kapış kapış gidiyor!

İhale Süreci Nasıl İşliyor?

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan ihaleler, internet sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor. İnternet sitesine girerek, araçlarla ilgili detaylı bilgilere ulaşmak ve teklif vermek mümkün hale geliyor.

Audi 107.175 TL, Volvo S80 128.250 TL! Devlet tarafından satılıyor! Piyasanın 3’te 1 fiyatına! Kapış kapış gidiyor!

Ancak, teklif vermek için belirlenen fiyatın yüzde 10'u kadar teminat yatırılması gerekiyor. Teklif verme süreci sona erdikten sonra, geri sayım başlıyor ve son teklifi veren kişi aracı satın alma hakkını kazanıyor.

Audi 107.175 TL, Volvo S80 128.250 TL! Devlet tarafından satılıyor! Piyasanın 3’te 1 fiyatına! Kapış kapış gidiyor!

İhale Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

İhale sürecine katılmadan önce, araçların detaylı bir şekilde incelenmesi gerekiyor. Araçların ekspertiz raporları, ihale öncesinde incelenebiliyor ve araçların durumu hakkında bilgi sahibi olunabiliyor.

Audi 107.175 TL, Volvo S80 128.250 TL! Devlet tarafından satılıyor! Piyasanın 3’te 1 fiyatına! Kapış kapış gidiyor!

Ayrıca, aracın saklandığı yere göre aynı ildeyse vatandaşlar birebir de araçları inceleme imkanına sahip olabiliyorlar. İhale sürecinde, araç için ne kadar az sayıda teklif verilirse, satın alma o kadar karlı olabiliyor.

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